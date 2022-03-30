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Общество
30 марта 2022, 17:07

Уральские школьники представили на национальном чемпионате почтового робота

  Юлия Пастух
Робот

Робот умеет разгружать и загружать посылки. Фото: Андрей Ермаков

Команда "Вектор" дворца детского и юношеского творчества Нижнего Тагила приняла участие в национальном чемпионате по робототехнике с проектом робота-штабелёра для почтово-багажного вагона.

Школьники заняли 7-е место в категории от 10 до 16 лет.

Фото: Андрей Ермаков

Каждый день чемпионата "FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP — МОСКВА 3.0." был посвящён определённому заданию. Команды презентовали дизайн проектов, проводили защиту решений по программированию и конструированию робота, участвующего в "Игре роботов" на специальном полигоне.  

Тема инновационного проекта была посвящена грузоперевозкам: "Вопрос, который мы решали, был связан с тем, что сейчас посылки при погрузке в вагон сотрудники почты складывают в мешки, а потом эти мешки грузят кучей и точно так же выгружают. Это огромный физический труд.

Также посылки могут при такой транспортировке повреждаться. Наше решение заключалось в том, чтобы установить внутри багажного вагона робота-штабелёра, который бы сам загружал и разгружал посылки. Посылки, по нашей задумке, должны были лежать в специальных маркированных контейнерах. Когда почтовый вагон останавливался на какой-то станции, робот выдавал бы отправления и, соответственно, загружал бы новые. Сам по себе робот-штабелёр не инновационное изобретение, но внутри почтового вагона в России он никогда не использовался", — рассказал "Областной газете" тренер команды Андрей Ермаков.

Областная газета Свердловской области

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