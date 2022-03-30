Евгений Куйвашев поручил решить вопрос с чистой водой в селе Обуховское

Проблему поручено решить до осени. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня во время приёма граждан к губернатору Свердловской области, секретарю реготделения партии "Единая Россия" Евгению Куйвашеву обратился житель села Обуховское Камышловского района Эдуард Казанский. Он рассказал главе региона о проблеме с чистой водой.

По его словам, он проживает в одном из трёх многоквартирников, расположенных по улице Курортной. Он и жители этих домов жалуются на плохое качество воды, которая течёт из кранов. Дело в том, что поступает она из водоподъёмной скважины, введённой в эксплуатацию в 2003 году. Из-за разрушения обсадной колонны в воду попадают глиняные примеси.

Для решения проблемы необходимо реконструировать существующую коммунальную инфраструктуру: пробурить новую скважину, установить систему очистки воды, проложить водопровод до домов, сообщили в областном департаменте информполитики. Евгений Куйвашев поручил решить данный вопрос до 1 сентября. В ближайшее время из резервного фонда свердловского правительства будут выделены необходимые средства.