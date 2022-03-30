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Общество
30 марта 2022, 18:21

С 1 апреля Франция возобновляет выдачу туристических виз россиянам

Виза

Подать заявление на визу можно по предварительной записи в одном из 18 визовых центров. Фото: Павел Ворожцов

Франция ослабляет ограничения на въезд, связанные с пандемией коронавируса. Французское посольство в Москве сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам с 1 апреля.

Все типы виз будут доступны большому числу категорий заявителей среди россиян. К ним относятся супруги и будущие супруги французских граждан, их несовершеннолетние дети, родители, а также водители, моряки, пилоты и члены экипажа самолётов, студенты, научные сотрудники, преподаватели и другие.

Подать заявление на визу можно по предварительной записи в одном из 18 визовых центров VFS Global.

"Получение визы не позволяет автоматически въехать во Францию. Выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе", — говорится в сообщении посольства.

Напомним, что Россия в конце февраля закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие неба для российских самолётов. В списке этих стран значится Франция.

Областная газета Свердловской области

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