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Общество
31 марта 2022, 12:59

Свердловские производители молока получат дополнительную финансовую поддержку

молоко

Субсидия позволит свердловским животноводам сохранить объёмы производства. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил оказать дополнительную финансовую поддержку производителям молока. Субсидия будет увеличена на 50 копеек и составит 4,2 рубля на 1 килограмм произведённого и реализованного напитка.

"Мы утвердили повышенную ставку субсидирования производителей молока в период с 1 января по 30 июня 2022 года. На эти цели из областного бюджета будет дополнительно направлено 148 млн рублей", – заявил на сегодняшнем заседании правительства глава региона. Он добавил, что всего на поддержку животноводческого комплекса в текущем году планируется выделить свыше 2 млрд рублей.

Всего в 2022 году на поддержку свердловских аграриев планируется направить более 4 млрд рублей, сообщает областной департамент информполитики. Средства, в частности, пойдут на покупку сельхозтехники и оборудования, на возмещение части затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ. Кроме того, предусмотрены субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур и молока.

Напомним, в прошлом году в хозяйствах Среднего Урала было произведено 686 тысяч тонн молока.

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Областная газета Свердловской области

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