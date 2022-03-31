На Среднем Урале в начале апреля ожидаются температурные качели

Температурные качели способствуют быстрой деформации льда, он становится рыхлый, не прочный и по всей толщине напитывается водой. Фото: Галина Соловьёва

Весна не спешит в Свердловскую область. В первые дни апреля жителей региона ждут и минусовые, и плюсовые значения.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в ночь на 1 апреля столбики термометров покажут -6...-11 °С. Уже днём воздух прогреется до -2...+3 °С.

В субботу ночью будет -3...-8 °С, на севере до -13 °С, а в светлое время суток – -1...+4 °С. В ночь на воскресенье – +1...-4 °С, на севере -6...-11 °С, днём – +4...+9 °С, на севере до -1 °С.

Все три дня ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега (на юге с дождём). В отдельных районах гололёд, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица. Ветер – до 10 м/с.

В Екатеринбурге в эти дни синоптики прогнозируют 0 °С, +1...+3 °С и +7...+9 °С соответственно.