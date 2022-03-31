Из-за ярмарки выходного дня на главной площади Екатеринбурга закроют парковку

Гости ярмарки смогут приобрести свежие овощи, выращенные в тепличных хозяйствах. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге на площади 1905 года состоится традиционная ярмарка. Посетителей ждут 2 и 3 апреля с 09:00 до 17:00.

В торговых палатках будет представлен большой выбор мяса и деликатесов, колбас и копчёностей, обилие свежей рыбы и морепродуктов, молочных продуктов, сыров, грибов и ягод, сухофруктов и орехов, сладостей и мёда. Также гости смогут приобрести свежие овощи, выращенные в тепличных хозяйствах.

Кстати, парковка на площади будет недоступна для автомобилистов c 00:00 2 апреля до 19:00 3 апреля. Горожане, приезжающие на ярмарку на машинах, могут припарковаться на улицах Урицкого и Володарского или в подземном паркинге ближайшего ТЦ.