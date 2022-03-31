Минпросвещения и "Единая Россия" обнаружили в украинских учебниках антироссийскую пропаганду

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что украинским школьникам прививают ненависть ко всему русскому. Фото: сайт свердловского отделения "Единой России"

Сотрудники Минпросвещения РФ и члены партии "Единая Россия" провели экспертизу более 300 школьных учебников, привезённых отрядом волонтёров из школ освобождённых территорий Украины. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что украинским школьникам прививают ненависть ко всему русскому.

По его словам, в учебниках, которые привезли из Украины, обнаружились целые переписанные страницы истории. Также большой акцент в учебной литературе делается на военную тематику и необходимость создания в Украине мобильной компактной армии, которая необходима стране "в условиях агрессии РФ". При этом о совместных достижениях России и Украины ничего не говорится.

"Это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историческую правду. Это не только агрессия и готовность к военной операции против нашей страны, но и зомбирование учителей, школьников – причём, зачастую насильственно", – отметил Сергей Кравцов.

Например, из учебников исчезло упоминание первого полёта в космос Юрия Гагарина, творчество Чехова стало связано исключительно с Украиной, но не с Россией, а в описаниях многих географических объектов отсутствует указание на то, что они находятся на территории РФ.

Писатель, историк и киносценарист Александр Звягинцев считает, что руководству Украины стоило бы напомнить об уроках Нюрнбергского процесса – беспристрастной летописи, к которой необходимо обращаться в поисках правды и предупреждения.

"Я вам скажу, почему [политики и общественные деятели] не обращаются. Потому что не хотят показывать, как миролюбивые демократии привели к власти Гитлера. И то же самое происходит сейчас", – передаёт слова Александра Звягинцева пресс-служба свердловского отделения "Единой России".

В свою очередь Сергей Никонов, который 18 марта был назначен заместителем секретаря свердловского отделения партии "Единая Россия", высказался о необходимости проводить работу по информированию детей на освобождённых территориях.

"Для нас очень важно, чтобы и подрастающее поколение украинцев знало правду – настоящую правду, а не выдуманную, которую им сегодня преподносят. Нужно, чтобы эти ребята реально понимали, какой неоценимый вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны внёс весь наш многонациональный народ, включая русских, украинцев, белорусов... И как бы ни старались сегодня переписать эту историю псевдолетописцы из Америки и Европы, правда всегда будет одна", – сказал Сергей Никонов.