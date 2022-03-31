Прокуратура откроет в Екатеринбурге горячую линию по приёму в первые классы

Родители смогут озвучить проблемы и подать обращение по телефону 8 (343) 229-59-24. Фото: Павел Ворожцов

С 1 апреля в Екатеринбурге сотрудники прокуратуры запустят горячую линию по вопросу возможных нарушений при приёме заявлений в первые классы школ города.

Родители смогут озвучить проблемы и подать обращение по телефону 8 (343) 229-59-24.

В ведомстве отметили, за подделку и использование заведомо подложных документов для зачисления детей в образовательные учреждения статьёй 327 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность.

Так, в 2019 году по различным частям УК РФ было возбуждено 8 уголовных дел, в 2020 – 5 уголовных дел, 2021 – 5 уголовных дел.

Напомним, завтра, 1 апреля, в Свердловской области стартует приём заявлений для зачисления в первые классы. В этом году школы региона ждут 56 тысяч первоклассников.