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Общество
31 марта 2022, 17:25

Глава "Уральских авиалиний" поздравил "Интерфакс-Урал" с 20-летием

  Юлия Пастух
"Интерфакс-Урал"

Редакция "Областной газеты" присоединяется к поздравлениям редакции "Интерфакс-Урал". Фото: Алексей Кунилов

Генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов поздравил редакцию "Интерфакс-Урал" с 20-летием:

"Качественная объективная информация, оперативность в подаче материала – всё это выгодно отличает уральское агентство и делает одним из лидеров медиапространства. Помимо редакционной работы вы разработали и внедрили уникальные информационно-аналитические продукты, такие как СКАН и СПАРК, которые помогают оценивать риски и принимать важные бизнес-решения".

Благодарю за сотрудничество, доброе партнёрство и желаю всей редакции "Интерфакс-Урал" счастья, доброго здоровья и реализации новых амбициозных проектов! Пусть каждый день будет удачным, насыщенным и результативным, а броские заголовки чаще будут к позитивным новостям!".

Редакция "Областной газеты" присоединяется к поздравлениям редакции "Интерфакс-Урал".

Областная газета Свердловской области

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