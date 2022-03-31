Стратегические партнёры поддержали проект "Достояние Среднего Урала"

Статус "Достояние Среднего Урала" может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, культуры, спорта. Фото: Галина Соловьёва

К реализации проекта губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева "Достояние Среднего Урала" подключились ведомства. Соответствующие соглашения были подписаны сегодня между Общественной палатой, избиркомом, министерством культуры и департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, избирком обеспечит легитимность, прозрачность конкурса. В свою очередь министерство культуры и департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства смогут оказать поддержку тем объектам, которым по итогам будет присвоен статус "Достояние Среднего Урала".

"Благодаря инициативе губернатора Евгения Куйвашева, благодаря этому проекту на передний план выйдут такие культурные места, исторические объекты, которые, возможно, когда-то были кому-то неизвестны или известны не в таком объёме и масштабе. И наш регион станет более популярным, более интересным не только для гостей, но и для жителей", – отметил замминистра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

Статус "Достояние Среднего Урала" может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, художественной культуры, спорта, традиционным мероприятиям, коллективам и организациям, которые занимаются популяризацией достижений науки и техники, литературы, культуры, музыки и спорта. С положением о конкурсе можно ознакомиться тут.

Добавим, конкурс по присвоению общественного статуса Свердловской области "Достояние Среднего Урала" стартовал 1 февраля. Старт проекта символично совпал с Годом культурного наследия народов России, объявленным президентом страны.