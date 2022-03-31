Природное достояние

В жюри конкурса «Достояние Среднего Урала» продолжают поступать заявки. Мы постарались собрать самые интересные объекты, которые в конечном итоге могут получить народное звание

Северная красавица

Каква – река с немного смешным для русского языка названием – расположена на севере региона. Эта водная артерия ещё в Средние века играла важную роль для местных жителей. Вдоль берегов можно встретить загадочные пещеры. Например, пещера Мрака. Звучит жутковато.

– На этой реке основан мой родной город Серов. Не было бы реки – не было бы и Надеждинского металлургического завода, а значит, и города. Но значение реки гораздо глобальнее, – рассказывает представитель Общественной палаты Серовского городского округа Дмитрий Григорьев. – Причина основания завода – изготовление рельсов для строительства Транссибирской магистрали. Таким образом, завод внёс огромный вклад в развитие всей России.

Раньше Какву называли большой рекой-труженицей. Ведь для работы печей нужно было очень много древесного угля. Его и сплавляли на плотах по реке из посёлка Каквинские печи, вплавь отправляли и древесину.

На берегах реки встречаются таинственные гроты, особенно в среднем её течении. В них были найдены артефакты быта древних людей. И, скорее всего, есть ещё не открытые пещеры, в которых может быть что-то интересное и неизученное, важное с исторической точки зрения.

– На левом берегу Каквы, в районе нынешнего посёлка Веселовка, находятся несколько пещер. Среди них есть Жилище сокола. Она расположена примерно в трёх километрах от места пересечения Бабиновского тракта с Каквой – добавляет Дмитрий Григорьев. – Ещё не так давно здесь был деревянный мост, но он сгорел несколько лет назад. Об этой пещере ходит легенда, что в ней жил разбойник Сокол. Он нападал на обозы, двигавшиеся по Бабиновской дороге. А может, это вовсе и не легенда. Кто его знает…

На Какве несколько памятников природы: пещеры Жилище Сокола и Мрака – геоморфологические памятники природы регионального значения. Ещё есть ботанический памятник природы на правом притоке Каквы – речке Тетерьке. Это Тетерькинский кедровник, расположенный к юго-западу от Серова. Кедрам, растущим там на болоте, более 200 лет. Также к памятникам природы относятся озеро-старица Осиновое (Круглое) и Филькинские сосняки в окрестностях села Филькино, в низовьях Каквы.

На пути быстрой Каквы встали две рукотворные преграды – это плотина Киселёвского водохранилища и плотина Надеждинского металлургического завода в черте Серова. Северная красавица довольно мелководная. В засушливые месяцы во многих местах невозможно проплыть даже на самых лёгких лодках. Однако в мае-июне, когда в горах тает снег, она становится очень полноводной. Это показало наводнение 1993 года в Серове. Тогда Киселёвское водохранилище всего за пару дней наполнилось, шлюзы перестали справляться с такими объёмами, вода стала переливаться через край дамбы, и произошёл её прорыв. В результате большая часть города оказалась затоплена. Несмотря на заблаговременно объявленную эвакуацию, погибли люди.

В 1993 году в Серове произошел прорыв дамбы. В результате наводнения большая часть города оказалась затопленной

Название Каква, по одной из версий, происходит из коми-пермяцкого языка: «ва» – «вода», а вот «Как» не находит рационального объяснения в этом языке. Поскольку в бассейне Сосьвы широко распространена мансийская топонимия, можно допустить, что коми-пермяцкое «ва» – «вода» в этом случае заменило мансийское «я» – «река». Такое не раз происходило с мансийскими топонимами, которые коми-пермяки переделывали на свой лад, и русские усваивали мансийский топоним в коми-пермяцкой «одежде». Трудность в том, что восстановленная форма Каквъя из мансийского языка тоже не объясняется. Можно, конечно, допустить какую-то звуковую переработку. Например, Паквъя («пакв» – «кедровая шишка»), но в верховьях Пелыма есть и чисто мансийское название реки – Каквъя. Таким образом, источник топонима Каква, скорее всего, – мансийский язык, но значение первой части названия пока достоверно не установлено. Хотя можно предположить, что и пелымское Каквъя восходит к Паквъя.

Сегодня река интересна с точки зрения спортивного туризма. Ежегодно с мая по июнь-июль (в зависимости от уровня воды) здесь организуют водные походы. Самые частые даты – 1–3 мая, 8–10 мая, 11–13 июня. Это связано с тем, что для комфортного сплава необходимо двое суток.

– Для меня уже стало традицией сплавляться по Какве. Более того, каждый раз я открываю её с новой стороны. У неё очень переменчивые характер и настроение. Неудивительно, ведь это северная и горная речка – отмечает Дмитрий Григорьев.

– А в этом году планируете сплав?

– Безусловно. Уже начали подготовку. Ждём с нетерпением встречи с рекой.

В пещере Гебауэра обнаружены стоянки древнего человека Фото: предоставлено Дмитрием Григорьевым

Загадочная пещера Гебауэра

Если, гуляя в окрестностях Сухого Лога, вы начали находить осколки окаменевших кораллов – это верный признак приближения к самой таинственной из 28 сухоложских пещер. Выясняем, что же в ней загадочного.

– Уже более шести тысяч лет эта пещера манит к себе человека. То для того, чтобы спасти его от диких животных, то чтобы от бурь и гроз укрыть, то для того, чтобы помочь воссоединиться с высшими силами во время религиозных ритуалов. Сейчас же она привлекает учёных со всего мира загадками жизни древнего человека – рассказывает директор Сухоложского историко-краеведческого музея Наталья Ельнякова.

Пещера Гебауэра или Сухоложская пещера – археологический памятник федерального значения, располагается на левом берегу реки Пышмы в районе Быковского. Простая по строению Сухоложская карстовая пещера, высотой до 18 метров, имеет важнейшее археологическое значение как место стоянок древнего человека.

– Именно здесь, на живописном берегу Пышмы, были обнаружены следы пребывания древнего человека, а именно – каменные и костяные орудия, наконечники стрел, кости многих животных, черепа медведя и лося. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что пещера служила местом жертвоприношений, – рассказывает главный редактор сетевого издания «Наше Сухоложье» Евгений Шабарчин.

Для того, чтобы обеспечить сохранность пещеры с археологическими находками, в 1983 году ей присвоили статус геоморфологического и археологического памятника природы. Охраняемый участок занимает 112-й квартал Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза. Тем не менее близость пещеры к Сухому Логу и её относительная доступность привели к паломничеству местных жителей и туристов. Из-за частого посещения школьниками все стены пещеры исписаны. Осталось ли сейчас там ещё что-либо исторически ценное – большой вопрос.

– Меня поражает тот факт, что увидеть пещеру издалека невозможно. Каким-то хитрым способом вход в пещеру открывается взгляду путника только с соседней горной вершины. Это ли не чудо? А если вы намерены не просто полюбоваться загадочным видом издали, но и погладить ладонью отшлифованную морскими водами внутреннюю поверхность древней подводной пещеры, то придётся преодолеть довольно крутой спуск, а затем крутой подъём вверх по каменной реке. Путь к пещере непрост и впускает она не каждого, – добавляет Наталья Ельнякова.

Пещера носит имя горного инженера Фердинанда Гебауэра, обнаружившего её во время своей экспедиции в 1878 году. Именно он провёл в этих краях первые археологические раскопки. Результат был ошеломляющий. По мнению создателя Уральского общества любителей естествознания Анисима Клера, это одно из важнейших открытий, когда-либо сделанных в наших краях по части археологической этнографии. Найденные предметы относились к эпохе неолита 6–4 тысячелетия до нашей эры. И свидетельствовали о технике обработки камня древними обитателями Уральского края.

В верхних слоях обнаружен более поздний культурный слой. Это фрагменты глиняной посуды, предметы обрядового, культового ритуалов. Большинство находок того периода сейчас находятся в Санкт-Петербурге. А в краеведческом музее Сухого Лога находятся артефакты, поднятые археологами на поверхность во время последней экспедиции в 2005 году. Кости животных, каменные наконечники стрел, топорик, уникальное копьё из кости бизона. Как выглядели, чем занимались, к какому роду-племени принадлежали люди, обитавшие под сводами пещеры, – на большинство этих вопросов учёным ещё только предстоит найти ответ.

Более 40 лет любители авторской песни со всех уголков страны проводят у Дивьей горы фестиваль «Знаменка». Сегодня трудно представить, что когда-то эта гора была действующим подводным вулканом Фото: Владимир Мартьянов

Тайна горы

Согласно одной древней легенде, в эту скалу Белый Бог заточил дивьих людей за связь с тёмной силой. Другая говорит о несчастной девушке Диве, которая сбросилась с этой скалы из-за невозможности быть с любимым человеком. А 300 миллионов лет назад Дивья скала была действующим подводным вулканом. Как вы уже поняли, это место более чем таинственное.

– Если взобраться на Дивью гору, то можно наблюдать величественную панораму: неторопливо текущая река серебрится далеко вверх по течению. Неописуемо прекрасный вид, – комментирует главный редактор сетевого издания «Наше Сухоложье» Евгений Шабарчин.

Дивья гора, или как её ещё называют Дивий Камень, – это скала на левом берегу реки Пышмы, вблизи урочища Беленьковская мельница у села Рудянского. Имеет протяжённость 220 метров и высоту до 50 метров. С географическими данными разобрались. Перейдем к химико-биологическим. В её основании находятся туфы, а также яшмы, окрашенные от взаимодействия с морской водой в лиловые и красные цвета.

Испокон веков на Урале существовала легенда о подземном народе «дивьи люди», которые жили в Уральских горах и имели выходы в мир через пещеры. Дивьи люди небольшого роста, очень красивы и с приятным голосом, но слышать их могут только избранные. Они предвещают людям разные события. Так записал эту легенду в 1927 году фольклорист Николай Ончуков.

На самом деле название горы, скорее всего, происходит от «диво-дивное». Необыкновенное впечатление чего-то огромного, неповторимого. Но в народе сохранилась легенда, дающая другое толкование. Давным-давно жила здесь девушка Дива. Она полюбила юношу, имя которого затерялось в потоке времени. Был он добр и прекрасен, но очень беден. По этой причине родители Дивы воспротивились их браку. Однако влюблённая парочка встречалась тайно. Однажды в их селение приехал очень богатый, но старый и злой человек. За него-то и захотели родители выдать девушку замуж. Но случилось непоправимое. Перед самой свадьбой бросилась Дива со скалы недалеко от селения, унесло её течением реки. А гору назвали в честь прекрасной, но несчастной девушки.

– 300 миллионов лет назад, по утверждению ученых, эта скала была действующим подводным вулканом. А сегодня она является одним из главных объектов геологического полигона. На Дивьем Камне вот уже более семидесяти лет студенты-геологи делают свои первые шаги в науке, постигая тайну образования Уральских гор, – рассказывает директор Сухоложского историко-краеведческого музея Наталья Ельнякова.

С 1983 года Дивья гора является одним из пятнадцати памятников природы Сухоложского района. Однако не только учёным интересны эти места. У подножия Дивьей горы каждое лето с 1978 года проводится Всероссийский фестиваль студенческой песни «Знаменка».

– Ещё одна достопримечательность в окрестностях Дивьего Камня – заброшенный дом мельника Белинькова с разрушенными кирпичными складами, окружённый флёром тайны. Остатки каменных строений можно увидеть и сегодня, ближе к реке лежат мельничные жернова. Мельница и принадлежащие ей склады были построены в середине XIX века. Часть зданий сгорела в апреле 1945-го. На тот момент уцелело три дома и турбина. Но до наших дней сохранился только каменный остов строений. Последний пожар в 2019 году уничтожил деревянный дом управляющего мельницей. На главный вопрос, волнующих путешественников, – обитают ли здесь привидения? Каждый ищет ответ самостоятельно – рассуждает Ельнякова.

Постановлением правительства Свердловской области от 17 января 2001 года №41-ПП скала Дивий Камень была объявлена геоморфологическим и ботаническим памятником природы. Этим же правовым актом охрана территории объекта возложена на Сухоложское лесничество. Площадь особо охраняемой природной территории составляет 15 га.

Опубликовано в №56 от 01.04.2022