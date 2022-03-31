Российский лидер утвердил выплаты на детей от 8 до 17 лет

Деньги на каждого ребёнка будут выплачиваться каждый месяц, начиная с 1 мая. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал новый указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми. Речь идёт о детях в возрасте от 8 до 17 лет.

Деньги на каждого ребёнка будут выплачиваться каждый месяц, начиная с 1 мая. Получить средства смогут семьи, нуждающиеся в поддержке государства и постоянно проживающие на территории России, включая самого ребёнка. При этом размер среднедушевого дохода семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума на душу населения.

"Размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ на дату обращения за назначением выплаты", – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие выплаты будет производить Пенсионный фонд России. При этом федеральному Правительству поручено обеспечить мониторинг за исполнением положений указа.

Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее были установлены ежемесячные выплаты для беременных и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до 7 лет включительно. Кроме того, помощь уже получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. Это 50% от прожиточного минимума на ребёнка, установленного в каждом регионе.