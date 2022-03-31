Темы дня

Общество
31 марта 2022, 21:22

Российский лидер утвердил выплаты на детей от 8 до 17 лет

Владимир Путин

Деньги на каждого ребёнка будут выплачиваться каждый месяц, начиная с 1 мая. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал новый указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми. Речь идёт о детях в возрасте от 8 до 17 лет.

Деньги на каждого ребёнка будут выплачиваться каждый месяц, начиная с 1 мая. Получить средства смогут семьи, нуждающиеся в поддержке государства и постоянно проживающие на территории России, включая самого ребёнка. При этом размер среднедушевого дохода семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума на душу населения. 

"Размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ на дату обращения за назначением выплаты", – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие выплаты будет производить Пенсионный фонд России. При этом федеральному Правительству поручено обеспечить мониторинг за исполнением положений указа. 

Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее были установлены ежемесячные выплаты для беременных и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до 7 лет включительно. Кроме того, помощь уже получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. Это 50% от прожиточного минимума на ребёнка, установленного в каждом регионе.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.04.2022, 17:04 / Общество
Евгений Куйвашев предложил применять дополнительные льготы для газификации жилья
01.04.2022, 16:36 / Общество
Центральный военный округ запускает горячую линию по весеннему призыву
01.04.2022, 16:03 / Политика
Историк РАНХиГС: создание вдоль границ России пояса марионеточных государств – основная идея НАТО
01.04.2022, 16:00 / Политика
Россия и Украина продолжают переговоры по видеосвязи
01.04.2022, 15:32 / Общество
Свердловская область получила 8 млрд рублей на создание запаса лекарств