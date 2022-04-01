В Екатеринбург завезли первую партию импортных цветов с конца февраля

Принятие решения о выпуске товара в свободное обращение заняло у таможенников менее 4 часов. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбург прибыло 10 тонн роз, гвоздик и альстромерий. Их срезали в Эквадоре, доставили автотранспортом в Нидерланды, затем на фурах перевезли в Литву. Дорога от Вильнюса до столицы Урала заняла чуть более двух суток.

Это первая партия импортных цветов с конца февраля, прибывшая на Урал. До Екатеринбурга цветы везли на авторефрижераторе. В столице Урала груз встретили таможенники.

"Автофура с цветочной продукцией прибыла на Октябрьский пост Екатеринбургской таможни для проверки документов и завершения процедуры таможенного транзита. Декларация на товары подана на Уральский таможенный пост. Принятие решения о выпуске товара в свободное обращение заняло у работников менее 4 часов", – рассказал и. о. начальника Екатеринбургской таможни Сергей Баландин.

В ближайшие сутки в столице Урала ждут ещё 3 фуры с цветами. Это почти 28 тонн свежих роз, гвоздик, лилий и хризантем.

Напомним, что в начале марта один из крупнейший авиаперевозчиков временно отменил рейсы с цветами до Екатеринбурга. Это случилось после сообщения о закрытии неба над Европой.