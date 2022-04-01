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Общество
1 апреля 2022, 13:05

Свердловская полиция выявила более 1 300 нарушений в сфере миграционного законодательства

Полицейские

Свердловская полиция подвела итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант", который проходил с 21 по 25 марта. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская полиция подвела итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант", который проходил с 21 по 25 марта. За это время сотрудники МВД выявили свыше 1 300 нарушений миграционного законодательства.

Полицейские тщательно проверяли иностранцев, работодателей и граждан, которые выступали в качестве принимающей стороны для миграционного потока. По итогам первого этапа оперативно-профилактического мероприятия общая сумма штрафов за нарушения миграционного законодательства составила 2,9 млн рублей.

"Стражи порядка проверили 11 500 иностранных граждан, 3 300 объектов, где они работают, в том числе 563 стройки, 875 мест торговли, 908 автотранспортных предприятий, 772 помещения для проживания", – рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Он также добавил, что на основе материалов ОВД районные суды приняли решения о выдворении за пределы России 73 нарушителей.

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Областная газета Свердловской области

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