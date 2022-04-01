Снегопад спровоцировал массовые аварии в окрестностях Екатеринбурга

На трассах образовались большие пробки. Фото: читатель "Областной газеты"

Сегодня на трассах под Екатеринбургом из-за сильного снегопада произошли массовые ДТП.

По информации очевидцев, 2 аварии с участием нескольких транспортных средств произошли, в частности, на Тюменском тракте близ СНТ "Глубокое", в районе посёлка Белоярская Застава. В связи с этим на трассах образовались большие пробки.

В ГИБДД "Областной газете" пояснили, что 6 аварий случились за несколько минут. В результате 8 автомобилей получили повреждения, люди не пострадали.

Фото: Читатель "Областной газеты".

Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дороге в условиях гололедицы. Водителей и пешеходов просят быть особенно бдительными на проезжей части, соблюдать правила безопасности при передвижении в условиях гололёда. Водителям рекомендовали соблюдать безопасную дистанцию и выбирать оптимальную скорость движения.

Фото: Читатель "Областной газеты".

Напомним, в связи со снегопадом, вероятным отложением мокрого снега на проводах и гололедицей на дорогах, в МЧС напомнили жителям о необходимости звонить по телефону 101 или 112 в случае возникновения происшествий.