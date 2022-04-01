Владимир Путин подписал указ об оплате за лизинг иностранных самолётов в рублях

В указе прописано, что сумма, перечисляемая кредиторам в рублях, должна быть рассчитана по официальному курсу Центробанка России. Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед кредиторами из недружественных стран. Согласно документу, российским компаниям разрешено платить за лизинг самолётов в рублях.

В указе прописано, что сумма, перечисляемая кредиторам в рублях, должна быть рассчитана по официальному курсу Центробанка России.

"Определить, что обязательства по уплате арендных, лизинговых и иных платежей в рамках реализации договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей <…> признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены перед их основными хозяйственными обществами-резидентами путём перечисления должником на счёт основного хозяйственного общества-резидента, открытый в российской кредитной организации, средств в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте", – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Также оплата может быть перечислена на счёт лизингодателя, открытый в российском банке. До этого все операции по лизингу проводились в валюте, кроме операций по лизингу у российских кредиторов. Документ, подписанный Владимиром Путиным, вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

К слову, с 1 апреля операции по экспорту газа в Европу также будут проводиться в рублях. Напомним, 31 марта глава государства подписал указ о новых правилах расчёта за экспорт газа в недружественные страны. Согласно документу, иностранные покупатели должны будут открыть в российском банке рублёвый счёт, с которого и будет производиться оплата за поставку газа.