На севере области собрали 350 коробок гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Фото: Тамара Романова

Сегодня в Екатеринбург отправился второй грузовик, наполненный до отказа коробками и мешками с гуманитарной помощью, собранной в городах Северного управленческого округа.

Весь груз посчитан: всего 350 упаковок, в том числе 87 коробок со средствами гигиены, 33 – с памперсами, 56 коробок с продуктами питания, а еще – одежда, обувь, есть бытовые приборы.

– Собирали и прислали сюда, на сборный пункт из всех городов севера области – Ивделя, Карпинска, Верхотурья, Качканара, Новой Ляли и других. Собирали в Серове, и дальше будем собирать, – считает председатель Серовской организации общества «Красный Крест» Татьяна Гончарова.

Волонтёрам этот сбор вещей запомнится трогательными историями Так, в кармане одной из курток, принесённых на пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса, нашли записку со следующим содержанием: «Дорогой друг! Если будет желание, пришли сообщение на ватсап (номер). Будем общаться. Сергей. Привет с Урала!» А в коробку с гуманитарной помощью, собранной в православных храмах Серовской епархии, сверху положили иконку: «Пусть она кого-то поддержит морально», – сказала руководитель волонтерского центра, педагог Серовского филиала Свердловского областного медицинского колледжа Наталья Кисель.

Предыдущие 80 коробок, отправленные три недели назад, уже дошли до своих адресатов.

– Груз отправлен, я уточняла, но он ушел в целом как помощь от Свердловской области. Его сопровождали волонтёры, так что мы точно знаем, что наша помощь дошла до людей, – говорит Татьяна Гончарова.

Сбором гуманитарной помощи занимались студенты Серовского филиала Свердловского областного медицинского колледжа совместно с городской организацией Красного Креста, Фото: Тамара Романова