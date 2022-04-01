Лекарствам сокращают дистанцию

Лекарства, приобретенные с рук, могут быть небезопасными, предупреждают в Росздравнадзоре. Фото: stock.adobe.com

Росздравнадзор по Свердловской области напомнил о своих полномочиях блокировать интернет-ресурсы за нарушение правил реализации медицинских препаратов. Правом дистанционно продавать лекарство обладают только семь аптечных организаций в регионе, подчеркнули в ведомстве. Ужесточение контроля и реагирования связано с активизацией незаконных онлайн-продаж, ставших следствием вызванного санкциями общего покупательского ажиотажа, говорят эксперты. Гораздо более актуальным в нынешней ситуации они считают вопрос замещения дорожающих западных лекарств доступными отечественными аналогами.

В 2022 году на Среднем Урале выявили 60 фактов незаконной продажи лекарств через Интернет, сообщил региональный Росздравнадзор. В ведомстве напоминают, что дистанционно реализовывать лекарственные препараты могут только имеющие специальное разрешение аптечные организации – в Свердловской области таких семь (см. врезки. – Прим. ред.). А дистанционная продажа рецептурных препаратов в регионе запрещена совсем.

Федеральный Росздравнадзор днём ранее предупредил, что в настоящее время фиксируются факты активных перепродаж лекарственных средств частными лицами через социальные сети и онлайн-платформы для объявлений. Это является нарушением законодательства, кроме того, приобретая фармпрепараты «с рук», покупатель не может быть уверен в их качестве. В прошлом году Росздравнадзором было заблокировано или удалено 16 339 ссылок на ресурсы, незаконно реализующие лекарства через Интернет, из них 2 127 – в соцсетях, говорится в официальном сообщении ведомства.

В свердловском Роздравнадзоре подчеркнули, что усилили контроль за продажей лекарственных препаратов через социальные сети и маркетплейсы, напомнив, что ведомство имеет полномочия блокировать интернет-ресурсы за нарушение закона. Фармпрепараты, приобретённые с рук, могут быть небезопасными: например, из-за нарушений условий хранения, отмечают здесь.

Торгуют все

Активизация незаконных интернет-продаж фармпрепаратов связана с возросшим на них в течение последнего месяца спросом. Как ранее писал «Коммерсантъ», на фоне военной спецоперации на Украине некоторые зарубежные фармацевтические компании приостановили инвестиции в Россию, в частности такое решение приняли J&J, Novartis AG, MSD, Eli Lilly, Pfizer и Bayer. По той же причине прекратились поставки в Россию из США и Европы стандартных образцов, используемых в производстве лекарств.

– Но, пожалуй, в гораздо большей степени ажиотажный спрос в фармсекторе спровоцировала общая паника первых недель марта, когда с полок сметалось всё, начиная с сахара и гречки. Лекарства массово скупались и оптом, и в розницу, а потом, когда выяснилось, что ничего сверхкритичного не произошло, поставки не останавливаются, а цены, если и выросли, то не настолько, чтобы на этой разнице возможно стало заработать, их стали так же массово сбывать. При этом продают не только спекулянты, которые хотели нажиться на ухудшении ситуации, но и добропорядочные граждане. Опасаясь за собственное здоровье, они делали запасы на год-два вперёд, а теперь задумались, что с ними делать, – поясняет эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

– Люди поддались панике и начали массово скупать импортные лекарства вне зависимости от того, насколько они им нужны прямо сейчас, – говорит Анна Гуцеловская, директор аптеки в Берёзовском. – Недавно к нам приходил посетитель за препаратом, который назначают при заболеваниях щитовидной железы. Купил последнюю пачку, очень обрадовался. А потом рассказал, что объехал все аптеки в городе, чтобы приобрести ещё несколько упаковок. Теперь, мол, запасов хватит на весь год. Но ведь кому-то этот препарат может понадобиться прямо завтра, и человек его не найдёт.

Оба наших собеседника соглашаются, что покупка препарата с рук – это всегда определённый риск. «Можно представить ситуацию, что человек отстоял очередь во время ажиотажа в аптеке, купил вожделенные 10 упаковок какого-нибудь лекарства, пришёл домой, бросил пакет с этими упаковками рядом с батареей и пошёл отдыхать. Налицо грубое нарушение правил хранения, в результате этот препарат может быть не только не полезен, но и опасен», – говорит Николай Беспалов. «Есть риск купить просроченные или контрафактные медикаменты, препараты из забракованных серий. Или вообще не получить товар: после оплаты мошенник перестаёт выходить на связь или удаляет свой аккаунт», – предупреждает Анна Гуцеловская.

«Продажа лекарственных препаратов на онлайн-платформах для объявлений – это фактически уголовное преступление, как реализация фактически вне аптеки, вне лицензируемого юридического лица», – заявил 31 марта замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Народный вопрос». По данным на конец 2021 года, специальное разрешение Росздравнадзора на дистанционную торговлю имела 421 аптечная организация.

Юлят без рецепта

Корреспондент «ОГ» провёл оперативный мониторинг соцсетей и мессенджеров и только во «ВКонтакте» обнаружил более десятка групп по продаже лекарств в Екатеринбурге. Все они, правда, уже официально заблокированы Росздравнадзором, зато до сих пор купить лекарства можно в местном сегменте принадлежащего «ВКонтакте» сервиса объявлений «Юла». Самое свежее на момент сдачи номера объявление из Екатеринбурга размещено 31 марта, в 17:14, его автор предлагал купить без рецепта гормональный препарат «Жанин».

В Telegaram ещё остаются действующие каналы, где предлагают продать с доставкой в любые регионы страны рецептурные российские и импортные препараты. В частности, таким образом можно купить флуоксетин, фенибут, золофт, атаракс, Л тироксин и т. д.

Спамеры посылают на Е

В аптеках отмечают: есть интересанты, которые пытаются воспользоваться текущими сложностями и нагнетают ситуацию.

– Две недели назад мне позвонили, представились министерством здравоохранения, – рассказывает Анна Гуцеловская. – Женский голос в автоматическом режиме предупредил, что в ближайшее время будут перебои с поставкой лекарственных средств, и порекомендовал сформировать запас на ближайшие 30–90 дней. И ещё сообщили, что заказать лекарства можно на сайте аптечной сети СБЕР ЕАПТЕКА, принадлежащей Сбербанку, либо в аптеках нашего города. «Яндекс» определил, что звонок был с Украины.

– С середины марта мы фиксируем спамерские сообщения и телефонные звонки с номеров из других стран, в которых упоминается СБЕР ЕАПТЕКА. Наша компания не имеет к этому никакого отношения. Звонки и сообщения идут по случайным номерам, с нашей стороны все системы кибербезопасности работают стабильно, – пояснили «ОГ» в пресс-службе СБЕР ЕАПТЕКА. – Мы рекомендуем интернет-пользователям не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, потому что существует риск для заражения устройств. А также не отвечать на подозрительные звонки».

Эксперты советуют покупать препараты-аналоги – они могут быть не хуже, но гораздо дешевле. Фото: stock.adobe.com

Свое не хуже, но дешевле

– Заявление Росздравнадзора в нынешней ситуации вполне логично. Блокировать все объявления невозможно, в том числе технически. Единственное и самое правильное – это действовать в формате предупреждений, – говорит директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его мнению, в нынешней ситуации, когда заканчивается дефицит и рознице уже ничего не угрожает, гораздо более актуальной становится проблема роста цен: «Цены определяют производители, которые в том числе зависят, например, от поставщиков сырья, а сырьё идет из-за рубежа, и рассчитываться за него надо в валюте, курс которой по сравнению с прошлыми месяцами скорректирован в сторону увеличения. Себестоимость производства растёт, растёт и цена на препараты в аптеке».

– Серьёзных проблем с поставками импортных лекарств сейчас нет, ситуация штатная, – рассказывает Анна Гуцеловская. – Препараты производятся и есть на складах, их отгружают дистрибьюторам. Временные перебои связаны с переоценкой препаратов или необходимостью внести изменения в упаковку.

В аптеке у Анны более половины лекарств – отечественные. У большинства импортных препаратов есть качественные российские аналоги, но ещё не всё научились замещать, говорит она: «Например, Магне B6 можно заменить магнелисом, но у одной из его форм выпуска – в виде раствора в ампулах для детей – российских аналогов нет. Но, думаю, это вопрос времени».

– Единственная возможность пережить этот сложный период и эмоционально, и финансово – перейти на закупку препаратов-аналогов, – считает Николай Беспалов. – И здесь регуляторам надо занять более активную позицию с точки зрения информирования общественности об их наличии. «Понятно, что цены будут расти и на иностранные, и на российские препараты, но в среднем, если брать сопоставимые позиции, отечественные лекарства в три раза дешевле. Причём в абсолютном большинстве случаев с точки зрения качества разницы никакой нет. Более того, есть случаи, когда и российский, и европейский препараты производятся из одного и того же сырья одних и тех же китайских производителей. Но только во втором случае мы оплачиваем цепочку поставки в Европу, а уже потом в Россию – и каждый участник этого процесса забирает свой кусочек прибыли. Вопрос импортозамещения должен стать сейчас основным и с точки зрения потребителя, и с точки зрения регуляторов, – уверен эксперт.

Фармликбез Закон, разрешающий дистанционно продавать безрецептурные препараты, был принят весной 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Документ закрепил возможность онлайн-продажи безрецептурных лекарств, за исключением сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объёмной долей этилового спирта свыше 25 процентов. Для реализации рецептурных препаратов нужно предоставить рецепты в электронном формате, чтобы аптечная организация могла их проверить. Они выдаются не во всех регионах. В Свердловской области по электронному рецепту можно получить только льготные лекарства и только в аптеке. Изначально право на онлайн-торговлю предоставлялось только организациям, имеющим не менее 10 аптек на территории России и собственный сайт. С 1 сентября 2021 года начал действовать новый порядок – продавать лекарства дистанционно разрешили несетевым аптекам, а покупать – на маркетплейсах. Организации-продавцы получили право заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.

Доска объявлений Список аптечных организаций, у которых есть разрешение на дистанционную продажу лекарств: ООО «Ригла-Екатеринбург» – «Живика» ООО «Альфа Живика» – «Живика» ООО «Аптечная сеть «Радуга» ООО «АС – Бюро Плюс» – «Живика» ООО «Афина» – «Вита Экспресс» ООО «Деметра» – «Вита Экспресс» ООО «Аптека Фармарт+» – «Фармленд» Источник: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)