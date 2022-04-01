Свердловское отделение "Единой России" собрало 1,7 млн рублей для беженцев с Донбасса

Первый сбор был открыт 1 марта – поучаствовать предлагалось депутатам всех уровней и простым партийцам. Фото: сайт свердловского отделения "ЕР"

Руководитель регионального исполкома свердловского отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Жуков рассказал о результатах сбора средств среди партийцев на нужды беженцев из ДНР и ЛНР. За один месяц свердловскому отделению удалось собрать 1,7 миллиона рублей.

Первый сбор был открыт 1 марта – поучаствовать предлагалось депутатам всех уровней и простым партийцам.

"Свердловским отделением партии в итоге собрано более 1,7 миллиона рублей, которые направлены на федеральный партийный счёт. На эти деньги приобретут лекарства для жителей Донбасса, закупят стройматериалы для восстановления объектов инфраструктуры в ЛНР и ДНР", – передаёт слова Дмитрия Жукова пресс-служба свердловского отделения "Единой России".

Он напомнил, что в приёмных партии всех муниципалитетов Среднего Урала также был организован сбор гуманитарной помощи. К слову, в места расположения беженцев в России и на Донбасс уже отправили семь партий гумпомощи.