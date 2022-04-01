Темы дня

Общество
1 апреля 2022, 20:27

Свердловское отделение "Единой России" собрало 1,7 млн рублей для беженцев с Донбасса

Дмитрий Жуков

Первый сбор был открыт 1 марта – поучаствовать предлагалось депутатам всех уровней и простым партийцам. Фото: сайт свердловского отделения "ЕР"

Руководитель регионального исполкома свердловского отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Жуков рассказал о результатах сбора средств среди партийцев на нужды беженцев из ДНР и ЛНР. За один месяц свердловскому отделению удалось собрать 1,7 миллиона рублей.

Первый сбор был открыт 1 марта – поучаствовать предлагалось депутатам всех уровней и простым партийцам.

"Свердловским отделением партии в итоге собрано более 1,7 миллиона рублей, которые направлены на федеральный партийный счёт. На эти деньги приобретут лекарства для жителей Донбасса, закупят стройматериалы для восстановления объектов инфраструктуры в ЛНР и ДНР", – передаёт слова Дмитрия Жукова пресс-служба свердловского отделения "Единой России".

Он напомнил, что в приёмных партии всех муниципалитетов Среднего Урала также был организован сбор гуманитарной помощи. К слову, в места расположения беженцев в России и на Донбасс уже отправили семь партий гумпомощи.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.04.2022, 12:28 / Общество
В программу детского кешбэка включились 52 лагеря Свердловской области
02.04.2022, 11:41 / Общество
Уралвагонзавод подал заявку на регистрацию Z и V в своём названии
02.04.2022, 11:00 / Общество
Екатеринбуржцев попросили не парковаться вдоль дорог из-за уборки снега
02.04.2022, 10:10 / Общество
Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от коронавируса
02.04.2022, 09:11 / Общество
Для православных верующих наступила последняя в Великий пост родительская суббота