В программу детского кешбэка включились 52 лагеря Свердловской области

Отправиться в детское оздоровительное учреждение можно с 1 мая. Фото: Павел Ворожцов

Участниками федеральной программы "Туристический кешбэк" стали 52 детских лагеря Свердловской области. За путёвки можно вернуть 50% стоимости.

Продажи поездок в лагеря со скидкой стартовали в ночь на 31 марта. Отправиться в детское оздоровительное учреждение можно с 1 мая. По правилам программы, родитель покупает путёвку по карте "Мир", и в течение 5 дней на неё возвращается 50% потраченных средств, но не более 20 тысяч рублей. С полным списком лагерей, которые участвуют в проекте, можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф.

"Особенность программы в том, что можно оплачивать сразу несколько путёвок. Если у вас трое детей, вы получите кешбэк за каждую поездку. Количество путёвок на одного ребёнка также не ограничено, по программе можно поехать на несколько смен", – приводит департамент информполитики региона слова главы областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмиры Тукановой.

Напомним, что на этот проект кабмин выделил 7,5 млрд рублей. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, возможностями программы в этом году смогут воспользоваться не менее 450 тысяч ребят.

Добавим, что до 30 апреля также действует программа основного туристического кешбэка, по которой можно получить 20% стоимости путешествия. В тур можно отправиться с момента покупки и до 30 июня. В Свердловской области в этот проект включились свыше 50 отелей и санаториев, а также загородные базы отдыха. В линейке предложений от уральских туроператоров более 60 экскурсионных программ по региону на любой туристический вкус и запрос.