ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 81% россиян

Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 79% опрошенных россиян, по данным ВЦИОМ. Фото: пресс-служба Кремля

По данным ВЦИОМ, доверие президенту РФ Владимиру Путину вышло на уровень 81%. Это один из самых динамичных периодов роста доверия, даже если сравнивать с Крымской весной и с событиями 2014 года.

Тогда уровень поддержки лидера страны составлял 64%, сообщила директор департамента политологии и социологии, кандидат социологических наук Анна Гурарий. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 79% опрошенных. Как говорится в сообщении ВЦИОМ, было несколько раз опрошено по 1600 человек методом телефонного интервью.

ФОМ показывает следующие данные: 79% респондентов говорят, что президент РФ работает на своём посту скорее хорошо. Опрашивали 1,5 тысячи человек методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Если говорить о поддержке действий российских вооружённых сил, то, по данным "Левада-Центра" (признан иностранным агентом), большинство респондентов выражают свою поддержку. "Определённо да" – 53%. Если смотреть вместе "Определённо да" и "Скорее да", то это уже 81%. По данным ВЦИОМ, поддерживают решение о проведении специальной военной операции России на Украине 76% россиян (+11 п. п. к 25 февраля). Опрашивали 1600 человек по телефону. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

"Разные социологические агентства показывают сопоставимые цифры. В целом можно говорить об объединении народа вокруг флага и сплочении вокруг лидера страны. Это подтверждается абсолютно разными замерами", — прокомментировала результаты опросов Анна Гурарий.