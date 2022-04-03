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3 апреля 2022, 10:05

Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём геолога

геолог

Евгений Куйвашев поблагодарил геологов и ветеранов отрасли за весомый вклад в развитие экономики родного края и России. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 3 апреля, отмечается День геолога. Уральцев с этим праздником поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Разведка полезных ископаемых требует обширных знаний, разносторонних навыков, физической выносливости, напряжённого труда и терпения. Именно поэтому профессию геолога выбирают сильные духом, отважные люди, преданно любящие свое дело", — отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что для Среднего Урала, который богат полезными ископаемыми и природными ресурсами, труд геологов имеет особое значение. Именно благодаря им, по словам губернатора, восполняется и увеличивается минерально-сырьевая база, создающая фундамент для дальнейшего развития горнодобывающих и перерабатывающих отраслей промышленности, роста экономики и повышения качества жизни людей.

Евгений Куйвашев поблагодарил геологов и ветеранов отрасли за высокий профессионализм, весомый вклад в развитие экономики родного края и России. Он пожелал уральцам здоровья, новых профессиональных открытий, счастья и благополучия.

Областная газета Свердловской области

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