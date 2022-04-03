Екатеринбург накрыл густой туман

В условиях недостаточной видимости на дорогах автолюбителям необходимо соблюдать ПДД. Фото: Нина Георгиева

Екатеринбург в одночасье погрузился в густой туман. Белая пелена полностью окутала дома, видимость на дорогах ухудшилась.

Вместе с туманом в город пришёл снег с дождём. Напомним, в условиях недостаточной видимости на дорогах автолюбителям необходимо соблюдать ПДД, снизить скорость до безопасной, а также увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. Сейчас по данным сервиса Яндекс.Карты, на территории города зафиксирована одна авария — на ул. Серафимы Дерябиной.

Судя по онлайн-табло Кольцово, погодные условия не отразились на работе аэропорта. Вылеты и прибытие самолётов осуществляются в штатном режиме. Задержан только рейс Екатеринбург — Москва (U6-300).

Как говорится на сайте Уральского гидрометцентра, в ближайшее время будет достаточно тепло. Сегодня днём в уральской столице воздух должен прогреться до +10 ºС. Завтра столбики термометров покажут +10...+12 ºС, во вторник — +4...+6 ºС.

На территории Свердловской области 3 апреля будет +7...+12 ºС, 4 и 5 апреля +8...+13 ºС и +2...+7 ºС соответственно. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

"Следующая неделя предполагается умеренно тёплой: преобладающая температура воздуха ночью -4...+1°С, днём +7...+12 °С, на севере Свердловской области на 4°С ниже, в Челябинской, Курганской областях на 3 °С теплее. Осадков на следующей неделе немного, и выпадать они могут в виде дождя и мокрого снега", — рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.