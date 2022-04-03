Председатель "Курултай башкир" поддержала спецоперацию на Украине

Председатель Свердловской региональной общественной организации сохранения и развития башкирского народа "Курултай башкир" Нафиса Тюменцева поддержала спецоперацию на Украине. Она отметила, что задача операции, в том числе — защита нашей страны от нападок извне.

"Спецоперация, конечно, касается всех, всех граждан Российской Федерации. Мы, как всегда, поддерживаем Россию, армию, своего президента Владимира Путина. Действительно, идёт очень много фейков от наших оппонентов — и видео, и аудио. Но есть актуальные данные: всероссийский опрос показал, что 81% наших граждан знают, что у нас идёт такая крупномасштабная операция", — сказала Нафиса Тюменцева.

Кроме того, она осудила запрет российских музыкантов и деятелей культуры за рубежом.

"Я уверена, красота, искусство спасут мир. Никого не должны вообще отвергать, должны иметь право выступать музыканты, деятели культуры всего мира, всех национальностей", — добавила председатель организации "Курултай башкир".