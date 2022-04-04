В России готовят новую программу по возвращению специалистов-соотечественников

Сейчас репатриантам доступны компенсация стоимости переезда и выплата пособия до полугода, если нет источников дохода. Фото: Галина Соловьёва

В российские ведомства начало поступать много обращений от россиян, которым стало некомфортно проживать за рубежом. В связи с этим в правительстве начали обсуждать новую программу для репатриации специалистов-соотечественников.

Запрос на возвращение на Родину возник у тех, кто столкнулся с давлением на русских за границей. Среди них много высококвалифицированных специалистов, в которых нуждается российская экономика, пишут "Известия" со ссылкой на источники, близкие к правительству.

В Минпромторге и Минтруде РФ изданию подтвердили, что новая программа обсуждается. Действующая была запущена с 2007 года. Ещё до пандемии коронавируса в страну переехало более 800 тысяч человек. Большинство – из Казахстана и Таджикистана. Репатриантам доступны компенсация стоимости переезда и выплата пособия до полугода, если нет источников дохода.

"В настоящий момент обсуждаются дальнейшее развитие этой программы и дополнительные льготы для привлечения россиян – высококвалифицированных специалистов из различных отраслей", – сообщили также в министерстве промышленности и торговли.

По данным Минтруда, наиболее востребованы, на данный момент, IT-специалисты и инженерно-технические работники.