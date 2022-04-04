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4 апреля 2022, 12:43

Росавиация временно разрешила полёты из Екатеринбурга в Казахстан, Узбекистан и ОАЭ

  Юлия Пастух
Аэропорт "Кольцово".

Допуск выдан на 3 месяца. Фото: Алексей Кунилов

Самолётам авиакомпаний "Россия" и Red Wings выдали временные допуски к полётам из Екатеринбурга в ОАЭ, Казахстан и Таджикистан. Разрешение выдала Росавиация.

Авиакомпании "Россия" дали допуск на 3 месяца на выполнение рейсов 7 раз в неделю из Кольцово в Алма-Аты (Казахстан), а также в Ташкент (Узбекистан) с периодичностью 2 раза в неделю. Авиакомпании Red Wings 2 раза в неделю разрешили летать в Шарджу (ОАЭ) в течение 3 месяцев.

Напомним, в середине марта авиакомпания "Уральские авиалинии" приостановила полёты из России в Казахстан до конца апреля.

Областная газета Свердловской области

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