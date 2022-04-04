Темы дня

Общество
4 апреля 2022, 13:03

Сайты МЧС России и главков министерства в регионах работают со сбоями

При переходе в раздел оперативной информации на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области возникает заставка о технических работах на странице. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Свердловской области

При переходе в раздел оперативной информации на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области возникает заставка о технических работах на странице. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 4 апреля, после полудня перестали открываться сайты МЧС России и главков министерства в регионах. Доступ на главные страницы был восстановлен достаточно быстро, однако сбои продолжаются при переходе по ссылкам.

Например, при заходе в раздел оперативной информации на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области возникает заставка о технических работах на странице.

Напомним, что сегодня также есть проблемы с доступом к сайтам судов в Екатеринбурге и сайту облсуда. Зайти на них не получается из-за ошибки 502. В Свердловском областном суде не подтвердили и не опровергли информацию о том, что технические работы ведутся из-за атаки хакеров.

Ранее сайты судов и МЧС атаковали в середине марта. Тогда, по данным издания "Коммерсантъ", сайт МЧС России подвергся кибератаке.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.04.2022, 13:11 / Общество
На Урале хозяин лаек заплатит односельчанину за гибель овец и кроликов
04.04.2022, 13:03 / Общество
Сайты МЧС России и главков министерства в регионах работают со сбоями
04.04.2022, 12:57 / Политика
У Евгения Куйвашева появился новый заместитель в свердловском отделении "Единой России"
04.04.2022, 12:43 / Общество
Росавиация временно разрешила полёты из Екатеринбурга в Казахстан, Узбекистан и ОАЭ
04.04.2022, 12:00 / Общество
Сайты судов в Екатеринбурге и облсуда перестали сегодня работать