Сайты МЧС России и главков министерства в регионах работают со сбоями

При переходе в раздел оперативной информации на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области возникает заставка о технических работах на странице. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 4 апреля, после полудня перестали открываться сайты МЧС России и главков министерства в регионах. Доступ на главные страницы был восстановлен достаточно быстро, однако сбои продолжаются при переходе по ссылкам.

Например, при заходе в раздел оперативной информации на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области возникает заставка о технических работах на странице.

Напомним, что сегодня также есть проблемы с доступом к сайтам судов в Екатеринбурге и сайту облсуда. Зайти на них не получается из-за ошибки 502. В Свердловском областном суде не подтвердили и не опровергли информацию о том, что технические работы ведутся из-за атаки хакеров.

Ранее сайты судов и МЧС атаковали в середине марта. Тогда, по данным издания "Коммерсантъ", сайт МЧС России подвергся кибератаке.