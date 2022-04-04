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Общество
4 апреля 2022, 13:57

В Екатеринбурге пропала 8-летняя девочка

объявление о поиске ребёнка

Рост 135 см, телосложение плотное. Глаза светло-зелёные, волосы русые, ниже плеч. Фото: СРОО "ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловской области

В Екатеринбурге ищут 8-летнюю девочку Назарьян Екатерину. Она пропала сегодня, 4 апреля.

Сообщение о пропаже ребёнка появилось в группе СРОО "ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловской области. Как говорится в объявлении, девочка была одета в школьную форму синего цвета, белые сапоги, тёмно-синие колготки, а также бежевый пуховик. С собой был школьный рюкзак синего цвета с бабочками.

Рост 135 см, телосложение плотное. Глаза светло-зелёные, волосы русые, ниже плеч.

Розыском пропавшей занимается УМВД по Екатеринбургу ОП № 9. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-09. Также можно звонить руководителю отряда Наталии Лисе 8 900 044-02-20.

По уточнённым данным, девочку нашли. С ней всё хорошо. (Новость дополнена в 14:15).

"Результатом слаженных действий всех задействованных в поисковых мероприятиях сил (Следственный комитет, полиция и волонтёры) стало успешное обнаружение пропавшего ребёнка буквально в ближайшие часы с момента бесследного исчезновения. Согласно предварительно полученным данным, за это время с ребёнком никаких происшествий не случилось, с найденной девочкой и её родителями работают следователи СК", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. (Новость дополнена в 16:23).

Областная газета Свердловской области

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