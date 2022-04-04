Визовые центры заработали в ограниченном режиме, в том числе центр в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

С 4 апреля Норвегия возобновила выдачу россиянам нетуристических виз. Ожидается, что туристические страна разрешит начать выдавать в мае.

Визовые центры заработали в ограниченном режиме, в том числе центр в Екатеринбурге. Там снова начали оформлять все виды разрешений на проживание, а также документы для посещения родственников и друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения.

"Посольство Норвегии в Москве сообщает, что с понедельника, 4 апреля 2022 года, в ограниченном режиме возобновляется приём граждан в визовых центрах VFS в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске", – приводит РИА Новости сообщение посольства.

Напомним, что с 1 апреля Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам. Все типы документов, разрешающих въезд в страны, доступны большому числу категорий заявителей среди россиян. К ним относятся супруги и будущие супруги французских граждан, их несовершеннолетние дети, родители, а также водители, моряки, пилоты и члены экипажа самолётов, студенты, научные сотрудники, преподаватели и другие.