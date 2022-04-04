5 апреля в Екатеринбурге пройдёт первая репетиция парада Победы

Следующая репетиция запланирована на 7 апреля. Фото: Галина Соловьёва

Завтра с утра на Вторчермете перекроют несколько улиц. Ограничения связаны с проведением первой в 2022 году репетиции парада Победы.

С 07:40 до 09:30 для транспорта будет перекрыта улица Дорожная (от Окраинной до Городской). В период с 09:00 до 14:00 – улицы 2-я Новосибирская (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадная (от Новосибирской второй до Окраинной), Окраинная (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронная (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирская (от Эскадронной до Новосибирской второй). С полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.

В соответствии со схемой организации дорожного движения на перечисленных улицах должны быть установлены временные дорожные знаки. Водителей также предупреждают об изменении режима работы светофоров.

Добавим, в этом году отмечается 77-летие победы в Великой Отечественной войне.