Стартовал приём заявок на конкурс "Уральская краса – длинная коса"

В Екатеринбурге в двенадцатый раз пройдёт конкурс "Уральская краса – длинная коса". Стартовал приём заявок.
Как рассказала "Областной газете" организатор конкурса Марина Степура, принять участие в конкурсе могут длинноволосые красавицы от 5 лет до 45 лет. Она уточнила изданию, что на финальном шоу, которое традиционно состоится 12 июня, определят несколько победительниц.
Помимо главного титула "Уральская краса – длинная коса – 2022", лучших выберут в следующих номинациях:
- "Самая длинная коса" (учитывается длина косы);
- "Самая толстая коса" (учитывается толщина косы);
- "Маленькая краса – длинная коса" (младшая группа);
- "Юная краса – длинная коса" (средняя группа);
- "Мудрая краса – длинная коса" (старшая группа).
Подать заявку на участие можно до 25 апреля. Для этого переходите по ссылке.
Напомним, конкурс "Уральская краса – длинная коса" проходит ежегодно, начиная с 2010 года. В прошлом году победительницей стала 6-летняя Милада Трепалина из Нижнего Тагила. В 2020 году – Екатерина Устьянцева, в 2019 году ‒ Надежда Чумель, а в 2018 году – Елизавета Гусева.
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