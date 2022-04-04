Движение "Колумбайн" включили в реестр террористических и экстремистских организаций

Ранее движение было признано террористическим. Фото: Павел Ворожцов

Росфинмониторинг внёс запрещенное в РФ движение "Колумбайн" в официальный перечень террористических и экстремистских организаций.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба, передаёт РИА Новости.

Напомним, в начале февраля Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал движение "Колумбайн" террористическим. За участие или организацию террористической деятельности в России преступникам грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока. Сотрудники прокуратуры поясняли, что координация движения осуществляется через интернет. Также в социальных сетях создаются группы, которые занимаются психологической обработкой детей и подростков, снимая запреты на применение насилия и убийства.