Пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически

Пенсионерам не нужно будет подавать заявлений. Фото: Владимир Мартьянов

Пенсии по инвалидности будут назначать автоматически, без подачи заявлений. Об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единой России" в преддверии его отчёта в Госдуме.

Выплаты будут начисляться сразу после оформления инвалидности.

"Для получения положенной пенсии не понадобится тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически. Также решён вопрос о сохранении так называемых сельских надбавок к пенсии по старости и по инвалидности при переезде получателей в город", – рассказал глава кабмина.