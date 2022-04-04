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Общество
4 апреля 2022, 17:39

Пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически

Пенсионер считает пенсию

Пенсионерам не нужно будет подавать заявлений. Фото: Владимир Мартьянов

Пенсии по инвалидности будут назначать автоматически, без подачи заявлений. Об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единой России" в преддверии его отчёта в Госдуме.

Выплаты будут начисляться сразу после оформления инвалидности.

"Для получения положенной пенсии не понадобится тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически. Также решён вопрос о сохранении так называемых сельских надбавок к пенсии по старости и по инвалидности при переезде получателей в город", – рассказал глава кабмина.

Областная газета Свердловской области

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Пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически