На Урале ветерана Великой Отечественной войны поздравили с вековым юбилеем

В годы Великой Отечественной войны служила зенитчицей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области у дома ветерана Великой Отечественной войны Тамары Возчиковой выстроилась рота почётного караула и сыграл духовой оркестр Центрального военного округа. Поводом стало 100-летие, которое бывшая зенитчица отмечает сегодня.

В честь юбилея для неё был организован праздник около дома, сообщает областной департамент информполитики. По поручению главы региона Евгения Куйвашева Тамару Ивановну поздравил первый замгубернатора Алексей Шмыков.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Знаете, я прожила такую жизнь, что помню время, когда только начинали устанавливать радио. Мы собрались в одной избе, начали подключать. Один держит, второй настраивает. И вот радио заработало, все рты пооткрывали. Радио говорит, все удивились и сильно обрадовались", – поделилась юбилярша.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Досье

Тамара Возчикова родилась в селе Никитино Катайского района (Курганская область). Школу окончила в Каменске-Уральском в 1941 году. 5 мая 1942 года с 120 девушками-добровольцами на поезде покинула город и прибыла на станцию города Бологое.

В годы Великой Отечественной войны служила зенитчицей в 248-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе Калининского фронта по линии Министерства обороны. Последняя бомбёжка была в марте 1944 года. Фронт отошёл на запад, но Тамара Ивановна с дивизионом остались в Бологом охранять стратегически важный пункт между Москвой и Ленинградом. Там и встретила Победу.

11 мая 1945 года Возчикова начала работать инспектором отдела кадров Каменск-Уральского металлургического завода, а с 1947 по 1979 годы – контролёром в цехе отгрузки.

Награждена Орденом Отечественной войны II степени и Медалью "За победу над Германией в ВОВ 41-45 гг.".