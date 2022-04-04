Перенос обучающего контента с YouTube — рекомендация, а не руководство к действию

В Минобрнауки отметили, что письма носили рекомендательный характер. Фото: Павел Ворожцов

В Министерстве науки и высшего образования РФ опровергли фейк о том, что перенос контента с YouTube на российские платформы связан с блокировкой хостинга.

В письмах, которые получили от Минобрнауки российские вузы, было сказано, что до 4 апреля обучающий контент с YouTube нужно перевести на российские платформы VK.Video и RuTube. Ряд Telegram-каналов и СМИ связали эту рекомендацию с возможной блокировкой западного хостинга.

Как пояснили в пресс-службе Минобрнауки, письма носили рекомендательный характер и рассылались с целью расширения числа ресурсов с информацией для абитуриентов, студентов и преподавателей. Директор департамента координации информационной и просветительской деятельности Минобрнауки Андрей Толмачев сообщил Интерфаксу, что вузы автономны в принятии решения.

Таким образом, ведомство опровергло, что рекомендации связаны с возможной блокировкой YouTube, сообщает портал войнасфейками.рф.