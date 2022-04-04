Штормит не по-апрельски

На многих перекрёстках в Екатеринбурге сложно пройти и не намочить ноги Фото: Павел Ворожцов

Шутка о том, что на весну наложили санкции и она не придёт на Средний Урал, сегодня уже не кажется такой смешной. После затяжного снегопада, который начался первого апреля, наступила оттепель, но синоптики не радуют хорошими прогнозами. Последствия совсем не весенней непогоды устраняют до сих пор.

Убирать дороги в регионе начали ещё во время снегопада. На линию вышли 240 спецмашин, в том числе автомобили с отвалами и автогрейдеры. Техника работала непрерывно до полной расчистки проезжей части. Для борьбы с гололёдом и снежным накатом использовано 214 тонн песка и 9,1 тысячи тонн пескосоляной смеси. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Только в субботу выпало до пяти сантиметров снега. По прогнозам метеорологов, сильный снежный фронт ушёл на север области, где высота снежного покрова достигла уже 15 сантиметров.

В Екатеринбурге так же на улицах работала техника, но в понедельник резкое потепление местами превратило проезжую часть и тротуары в грязевое море. Чтобы хоть как-то уменьшить количество талой воды, из Уральской столицы продолжат вывозить снег, насколько это возможно, пояснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

«Вводить моющие машины сейчас рано, потому что ночью – отрицательные температуры. Если город сейчас начать мыть, то это обеспечит «катушку» на улицах утром, что значительно повысит риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Поэтому мыть город будут от пыли и грязи тогда, когда установятся стабильные положительные температуры даже ночью. Это, как правило, происходит после 15 апреля», – прокомментировала пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчан.

По прогнозам синоптиков, весна на этой неделе всё же настанет, но не резко и не без погодных потрясений. В Свердловской области пятого апреля объявлено штормовое предупреждение, в регионе вновь ожидается сильный снегопад и ветер с порывами до 20 м/с.

«Юго-западные ветры, эти невидимые «крылья весны», постепенно подтянут в наш регион тепло южных морей. Начнётся интенсивное таяние снега», – рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

А пока же спасатели рекомендуют пешеходам держаться как можно дальше от навесных конструкций, лёгких построек, зданий с неустойчивой кровлей, деревьев и линий электропередачи. Автомобилистам по возможности следует отказаться от дальних поездок на машине, строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

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С большим объёмом талой воды в Екатеринбурге ливневая канализация не справляется Фото: Павел Ворожцов