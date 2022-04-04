Сергей Воронин: "Украина как государство никому не интересна абсолютно"

Герой России, депутат Екатеринбургской городской думы Сергей Воронин поделился мнением о том, зачем НАТО вкладывает средства в финансирование украинской армии. По его словам, западу интересно только оружие, которое создавалось на территории Украины.

"Сейчас, в тот момент, когда Российская Федерация анонсировала основную цель – демилитаризации Украины – Запад выделяет денежные средства, по факту вкладывает деньги в Украину, понимая, что всё это оружие будет уничтожено. Вот что мы должны сказать всем людям: Украина как государство никому не интересна абсолютно", – заявил Сергей Воронин.

Он напомнил, что ещё в 2013 году госдеп США выставил на торги контракт на создание в Крыму базы НАТО по разработке инженерных боеприпасов и биологического исследовательского центра. Именно поэтому, по словам Сергея Воронина, России было важно вернуть Крым.

"Для меня специальная военная операция, которая проходит сегодня – это логическое завершение начатых в девяностых действий нашего государства по уничтожению нацистских формирований. Все мы знаем так называемые "поезда дружбы", которые готовили украинские власти для того, чтобы покорить Донбасс и Крым. Они были остановлены народным сопротивлением при поддержке Российской Федерации", – добавил депутат.

Ещё одну опасность для России представляет вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский заявит о возможном выходе Украины из Будапештского меморандума о ядерном оружии. Это бы означало то, что в руках Украины с большой долей вероятности есть так называемая грязная ядерная бомба. Вступление Украины в НАТО позволило бы предъявить претензии по поводу Крыма, и тогда бы России пришлось воевать со всем блоком НАТО.