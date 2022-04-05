Темы дня

Общество
5 апреля 2022, 10:08

Госдума рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о гражданстве

паспорт

Законопроектом "О гражданстве Российской Федерации" предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в гражданство РФ. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня, 5 апреля, на заседании Госдумы в первом чтении будет рассмотрен внесённый президентом законопроект о гражданстве РФ. Об этом сообщил первый зампредседателя нижней палаты парламента Александр Жуков.

По словам парламентария, на заседании будет рассмотрен вопрос о ратификации протокола с изменениями в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, который предусматривает введение понятия "координирующее государство", а также о ратификации Соглашения о соцобеспечении с Восточной Республикой Уругвай.

Напомним, законопроектом "О гражданстве Российской Федерации" предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в гражданство РФ. Прежде всего речь идёт о гражданах бывшего СССР, их детях, участниках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Право на упрощённое приобретение российского гражданства получают и те, у кого есть близкие родственники – граждане РФ.

Кроме того, в первом чтении рассмотрят законопроект о газоснабжении Вечного огня на воинских захоронениях и в мемориальных комплексах. Во втором чтении – изменения в КоАП, касающиеся усиления ответственности для зацеперов, говорится на сайте Государственной думы.

Ранее "Областная газета" писала, что депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о возможности бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.04.2022, 12:15 / Общество
Глава Екатеринбурга утвердил проект по благоустройству набережной Исети
05.04.2022, 12:00 / Общество
Жителю Североуральска, выбросившевму из окна младенца, вынесли новый приговор
05.04.2022, 11:13 / Общество
В Екатеринбурге проходит первая репетиция парада Победы
05.04.2022, 10:45 / Общество
Свердловчанам предложили получать СМС с информацией о задолженности
05.04.2022, 10:33 / Общество
Минцифры предлагает отменить штрафы за продажу техники без российского ПО