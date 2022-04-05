Госдума рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о гражданстве

Законопроектом "О гражданстве Российской Федерации" предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в гражданство РФ. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня, 5 апреля, на заседании Госдумы в первом чтении будет рассмотрен внесённый президентом законопроект о гражданстве РФ. Об этом сообщил первый зампредседателя нижней палаты парламента Александр Жуков.

По словам парламентария, на заседании будет рассмотрен вопрос о ратификации протокола с изменениями в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, который предусматривает введение понятия "координирующее государство", а также о ратификации Соглашения о соцобеспечении с Восточной Республикой Уругвай.

Напомним, законопроектом "О гражданстве Российской Федерации" предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в гражданство РФ. Прежде всего речь идёт о гражданах бывшего СССР, их детях, участниках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Право на упрощённое приобретение российского гражданства получают и те, у кого есть близкие родственники – граждане РФ.

Кроме того, в первом чтении рассмотрят законопроект о газоснабжении Вечного огня на воинских захоронениях и в мемориальных комплексах. Во втором чтении – изменения в КоАП, касающиеся усиления ответственности для зацеперов, говорится на сайте Государственной думы.

Ранее "Областная газета" писала, что депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о возможности бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. Подробнее об этом читайте тут.