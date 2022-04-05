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Общество
5 апреля 2022, 10:45

Свердловчанам предложили получать СМС с информацией о задолженности

девушка с телефоном

Согласие можно подать как в налоговую инспекцию по месту жительства, так и в любой другой налоговый орган лично. Фото: Павел Ворожцов

Информацию о задолженности по пеням, штрафам, процентам можно получать через СМС или электронную почту. Такую возможность предоставила налоговая служба.

Обязательным условием подключения данной услуги является согласие физлица, представленное в налоговый орган. В согласии указывается ФИО гражданина с указанием паспортных данных, а также даты и места рождения. Кроме того, заполняется поле с номером телефона и (или) адресом электронной почты, сообщает пресс-служба УФНС России по Свердловской области. Периодичность рассылок – не чаще одного раза в квартал.

Согласие можно подать как в налоговую инспекцию по месту жительства, так и в любой другой налоговый орган лично. Но наиболее простым и удобным способом представления согласия является "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

Областная газета Свердловской области

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