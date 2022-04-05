В Свердловской области заблокировали сайты о зацепинге

Проезд на подножках или крышах вагонов может стать причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан. Фото: Павел Ворожцов

Нижнетагильская транспортная прокуратура выявила интернет-ресурсы с видеороликами, пропагандирующими запрещённые способы проезда на поездах. По искам прокурора доступ к ним был заблокирован.

По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила было направлено два административных исковых заявления о признании указанной информации запрещённой к распространению на территории РФ. Суд заявленные требования удовлетворил в полном объёме. Доступ к интернет-ресурсам заблокирован.

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять данные о деяниях, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Отмечается, что проезд на подножках или крышах вагонов может стать причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также влечёт административную ответственность.

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