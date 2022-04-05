С «удалёнки» вернулось 80% работающих свердловчан

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МТС проанализировала обезличенные агрегированные данные о миграциях абонентов между домашними и рабочими локациями в период с 1 февраля по 25 марта 2022 года. Снижение уровня заболеваемости COVID-19 и снятие большинства ограничений вернуло на рабочие места 80% трудоустроенных жителей Свердловской области.

Свердловская область оказалась в первой десятке российских регионов, возвращающихся к «доковидным» формам организации труда. Малое число офисных работников и большая доля людей, занятых в реальных секторах экономики, вывели в лидеры и другие регионы УрФО – Челябинскую и Тюменскую области. Также планку в 80% работающих в офисах и цехах преодолела Москва, Санкт-Петербург, Калининградская, Самарская, Рязанская области, республики: Татарстан, Удмуртия и Чувашия.

В марте по сравнению с февралём число абонентов, которые в будни находятся в рабочей локации, в Свердловской области увеличилось на 4%. Самый заметный рост произошёл после 10 марта, когда в регионе число вакцинированных жителей достигло 50%, а число переболевших коронавирусом – 10%, что позволило снять все антиковидные ограничения, кроме масочного режима.

«Наибольший рост абонентов, регулярно в будние дни перемещающихся между домашней и рабочей локациями, в марте произошёл в Екатеринбурге и его сателлитах: Берёзовском, Арамили, Верхней Пышме, Первоуральске и Ревде. Горожане и сами заметили это по увеличению автомобильных пробок. А вот в других городах области, даже таких больших, как Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов сколько-нибудь заметного увеличения дневной миграции населения не наблюдается. Возможно из-за того, что даже на пике пандемии градообразующие предприятия в этих территориях не отправляли своих сотрудников на «удалёнку», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Вместе с тем в ряде российских регионов происходит обратный процесс – растёт количество людей, которые не выезжают на работу из дома. Самый большой рост пришёлся на Ростовскую область: в марте по сравнению с февралём удалённо стало трудиться на 17% больше абонентов, сейчас их доля составляет 43% от работающего населения. Также в марте число сотрудников на «удалёнке» выросло в Новосибирской области (13%), Башкирии (12%), Воронежской области (10%) и республике Хакасии (5%): в этих регионах треть населения работает в удалённом формате.