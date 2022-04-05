Роскомнадзор: "Википедия" стала новой линией постоянных информационных атак на россиян

Ведомство пригрозило ресурсу штрафом за фейки о спецоперации на Украине. Фото: Павел Ворожцов

На основании решения Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор направил администрации "Википедии" требование удалить фейки о спецоперации.

В последнее время на "Википедии" стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и о действиях Вооружённых сил Российской Федерации. "Википедия" стала новой линией постоянных информационных атак на россиян, сообщает Роскомнадзор.

В ведомстве подчеркнули, что авторы размещённых на ресурсе статей целенаправленно дезинформируют читателей откровенно ложной информацией, продвигая исключительно антироссийскую интерпретацию событий.

Стоит отметить, ранее Роскомнадзор уже направил администрации "Википедии" требование удалить фейки, но его до сих пор не выполнили. В случае, если недостоверная информация не будет удалена, ресурс заплатит штраф до 4 миллионов рублей.

Напомним, в конце марта в РФ приняли поправки в УК РФ, по которым вводится ответственность за распространение фейков о госорганах России. Ответственность будет такой же, как за распространение ложной информации о Вооружённых силах РФ — штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.