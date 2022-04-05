На Среднем Урале для борьбы с бездомными собаками запустили интерактивную карту

Благодаря волонтёрам свыше 850 собак нашли хозяев или находятся на передержке. Фото: Алексей Кунилов

Жители 80 муниципалитетов Свердловской области могут сообщить о бездомных собаках в их населённом пункте. Контакты специалистов местных администраций – номер телефона и электронная почта – указаны на интерактивной карте.

Создание такой карты – потребность времени, рассказали в областном департаменте информполитики. Отмечается, что с начала года в центр управления регионом поступило 1 100 жалоб на бродячих собак.

По имеющимся данным, за февраль и март отловлено более 2 тысяч и стерилизовано более 1 200 животных без владельцев. Благодаря волонтёрам свыше 850 собак нашли хозяев или находятся на передержке.

Кстати, для сокращения численности бездомных собак ветстанции области проводят дни льготной стерилизации животных.

Напомним, в начале февраля глава региона Евгений Куйвашев обратил внимание местных глав на большое количество собак на улицах и поручил активно включиться в работу по пристрою безнадзорных животных. Позже губернатор похвалил мэров трёх свердловских муниципалитетов.

Всего на местном уровне заключено 64 контракта на проведение мероприятий по отлову и пристрою безнадзорных животных, из их больше половины – в феврале и марте.

Фото: интерактивная карта

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