Открытыие лекции – не только повод узнать новое, но и место встречи. Фото: Дарья Попович

Выход на пенсию можно использовать как повод узнать что-то новое, такое, над чем никогда не задумывался. Например, как созвездия служили проверкой на профпригодность в древние времена? Действительно ли современное искусство деградирует и так ли сильно мы отличаемся от людей эпохи Средневековья? Обо всём этом рассказывают горожанам преподаватели Уральского федерального университета на открытых лекциях в рамках проекта клуба «Горький» при муниципальном объединении библиотек Екатеринбурга. Корреспондент «ОГ» побывала на одной из лекций и узнала, кому точно стоит туда сходить.

- В этом созвездии индейцы видели 400 звёзд, а мы — в разы меньше. Даже современные учёные не могут с точностью определить, сколько звёзд туда входит. А вот это созвездие служило для проверки зрения у одного древнего народа. Тот, кто мог его разглядеть, годился в лучники, – рассказывает преподаватель УрФУ, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Мария Рут.

О звёздах в этот раз говорят совсем не астрономы. Космическую информацию до аудитории доносят филологи, правда, узнать, где конкретно смотреть созвездие Андромеды или Большой Медведицы, они не объяснят, но расскажут, откуда взялись названия и что они означают.

Здравствуй, юность!

- Мария Эдуардовна сейчас рассказывает про созвездия, а в её презентации – мои рисунки. Я создавала их, когда сама была студенткой, – шёпотом, чтобы никому не мешать, говорит пенсионерка Лидия Неволина. На лекцию она пришла прежде всего для того, чтобы увидеться со своим преподавателем, у которого когда-то училась на филологическом факультете.

Для Натальи Немовой и Татьяны Заголеевой такие лекции — повод встретиться с подругами из университета. Обе они окончили филологический факультет около 40 лет назад, но не забывают бывших одногруппников.

- У нас есть особый праздник – день нашей студенческой группы, и мы в этот день стараемся встретиться. Встречаемся мы ежегодно. Как обычно, устраиваем себе прогулки по городу, экскурсии, даже сплавы. Как и раньше, нас собирает староста, и сегодня она тоже тут. Конечно, не всем удаётся выбраться, но большая часть группы приходит. А наши семьи завидуют: говорят, у них нет такой крепкой студенческой дружбы. Сегодня мы пришли, чтобы повидаться с университетскими подругами и любимым преподавателем: послушать её голос, просто посмотреть, как она выглядит сейчас. О том, что сегодня вести лекцию будет она, мы узнали от наших бывших однокурсниц, которые работают на её факультете, – наперебой рассказывают пенсионерки.

Бегом от деменции

По словам Марины Коваль — заместителя директора муниципального объединения библиотек Екатеринбурга, проект существует благодаря соглашению между департаментом искусствоведения Уральского федерального университета и управлением культуры администрации города. В рамках этого соглашения преподаватели гуманитарных дисциплин читают лекции для горожан два раза в неделю в одном из залов библиотечного информационного центра на улице Антона Валека, 12.

- Цель нашего проекта — сделать так, чтобы люди почувствовали себя студентами ещё раз. Многие уже забыли эти ощущения, когда ты сидишь и просто слушаешь что-то новое. Как правило, темами лекций становится то, что интересно горожанам: психология, филология, история костюма, кулинарии, искусства, дипломатия, языковедение и так далее. Послушать университетских преподавателей приходят люди разных возрастов. Мы рады, что даже когда ограничения в связи с пандемией были более строгими, это не остановило поток слушателей. Люди приходили в масках. Мне как библиотекарю приятно видеть представителей старшего поколения. Они приходили слушать преподавателей даже когда на улице было очень холодно. Они-то как раз и задают больше всего вопросов. Пенсионеры узнают расписание лекций на нашем сайте. Я убеждена: это миф, что у старшего поколения цифровой барьер. Они быстро отправляют письма по электронной почте, просматривают новости нашей группы в вконтакте и пишут комментарии, – говорит Марина Коваль.

Узнавать новое в старшем возрасте гораздо полезнее, чем разгадывать кроссворды, уверены многие геронтологи. Разгадывая шараду, человек вспоминает то, что знал раньше. Это позволяет ему поддерживать свой мозг на некотором уровне, но не даёт двигаться дальше. Между тем знания, полученные в любом возрасте, помогают сформироваться новым нейронным связям, что позволяет человеку дольше сохраниться в хорошей форме.

Сейчас открытые лекции проходят по вторникам и четвергам. Посмотреть расписание можно на сайте: моб.екатеринбург.рф, кликнув на картинку с памятником писателю Максиму Горькому. На апрельских лекциях можно будет узнать о современном искусстве: такое ли оно примитивное, как порой кажется, или в этом действительно есть какая-то ценность. Пока в планах организаторов проводить такие лекции до конца мая 2022 года.

Опубликовано в №59 от 06.04.2022