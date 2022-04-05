На низком старте

Большинство представленных на выставке-ярмарке машин и агрегатов уже приобретены селянами. Фото: Алексей Кунилов

На специализированной выставке-ярмарке «Урал-АГРО-2022» в Большом Истоке под Екатеринбургом представлены в основном российская техника, наши разработки и семена отечественной селекции. Как готовятся к посевной на Среднем Урале, выяснял корреспондент «Областной газеты» Рудольф ГРАШИН.

В этом году 82 компании представили более ста единиц техники. Причём если раньше большая часть машин и агрегатов были импортными и поставлялись в основном из стран Европы и Америки, то теперь ситуация изменилась зеркально: импорт оказался в таком же меньшинстве, как когда-то была здесь отечественная техника.

«Наши сельхозпроизводители, предприятия, крестьянские и фермерские хозяйства могут увидеть «вживую» новые виды техники, оборудования, новые научные разработки. В области уделяется большое внимание поддержке аграриев. Необходимо продолжать увеличивать меры поддержки, в том числе по техперевооружению», – сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Алексей Шмыков: господдержка отрасли, в том числе направленная техническое перевооружения села, должна вырасти. Фото: Алексей Кунилов

Российские предприятия серьёзно нарастили выпуск сельхозмашин и оборудования. Например, сегодня в сфере тракторостроения конкурируют между собой два отечественных гиганта: «Ростсельмаш» и Петербургский тракторный завод. А российские заводы даже стали выпускать роботизированные доильные установки. Показывают свою продукцию и свердловские предприятия: Большеистокское РТПС наладило выпуск быстровозводимых ангаров, уплотнителей зелёной массы, навесные опрыскиватели. Ирбитское АО «Сельхозтехника» презентует роторные косилки и колёсно-пальцевые, прицепные и навесные грабли. Кроме того, предприятие занимается производством запчастей к импортной технике и сейчас планирует расширять перечень выпускаемой продукции. Традиционно на выставке проходят переговоры и заключаются контракты непосредственно между производителями и главами хозяйств. Некоторые экспонаты сразу после экспозиции отправятся к свердловским аграриям.

«В Свердловской области существует программа по поддержке сельхозпроизводителей в части предоставления субсидий на приобретение новой техники и оборудования. Ежегодно на эти цели выделяется 300–350 млн рублей. Возможно субсидирование затрат до 30%», – отметил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев.

Часть экспозиции занимают семена. С ними, говорят аграрии, сейчас возникли трудности: отечественное овощеводство сильно зависит от зарубежных поставок, а сейчас из-за нарушения логистических цепочек многие аграрии ещё не получили оплаченные партии семян из так называемого борщевого набора – капусты, моркови, свеклы.

– Пока ничего из семян овощей нет. Но договоры заключены, предоплата сделана, надеемся, что к началу сева они придут, – говорит генеральный директор АО АПК «Белореченский» Александр Кожевников. – У нас всегда в феврале-марте была 100-процентная обеспеченность семенами. Такого, как сейчас, не было никогда.

«Белореченский» – крупнейший «огород» области, овощами здесь занято 300 гектаров. Предприятие традиционно снабжает ими Екатеринбург, отсутствие поставок может создать напряжённость на потребительском рынке.

Но во многих хозяйствах семена овощей есть, их сумели приобрести ещё осенью-зимой. Например, фермер из Богдановича Пётр Кузнецов засеет в этом году морковью, свёклой и капустой все из отведённых под них 100 гектаров. Также полностью обеспечили себя семенами овощей в агрофирме «Травянское» Каменского городского округа.

– Мы успели обеспечить себя семенами благодаря тому, что шевелиться начали ещё в ноябре. Если бы оставили закупку семян на декабрь-январь, то ничего бы не получили, – считает главный агроном ООО «Агрофирма «Травянское» Антон Медведев. – Семенами картофеля тоже обеспечены, но могли бы вместо запланированных под картошку 35 гектаров занять 50. Но цены поднялись. Раньше тонну семян элиты картофеля можно было купить за 30–35 тысяч рублей, сейчас – минимум за 55 тысяч.

А вот картофелем свердловчане будут обеспечены, по мнению заместителя председателя свердловского «Союза овощеводов» Игоря Картузова, больших проблем с семенами в этом году быть не должно. Начиная с 2017-го, когда в России запустили Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства, возрождается производство семян этого овоща. В Свердловской области создан полный цикл размножения семенного картофеля, начиная с этапа выращивания растений в пробирках и получения в теплицах мини-клубней. Конечная продукция – клубни категории супер-элита, из которых в товарных хозяйствах получают уже свои семена.

– В этом году мы выходим на проектную мощность и получим две тысячи тонн семян супер-элиты картофеля, – сказал директор ООО селекционно-семеноводческая компания «Уральский картофель» Виталий Дунин.

Это количество семенного материала полностью закроет потребности Среднего Урала. Часть будут реализовать в другие регионы. В размножении сейчас находятся 11 сортов картофеля, в том числе 4 уральских. Но первые семена будут получены осенью этого года. Соответственно использовать их можно лишь в посевную 2023 года. Поэтому сейчас свердловским сельхозпредприятиям придётся обращаться к «соседям».

– Под картофель, как и в прошлые годы, планируем занять тысячу гектаров. Для этого требуется 3 тысячи тонн семян. В наличии – 2,5 тысячи тонн, в основном отечественных семян. Поставок импортных пока нет, недостающее количество будем брать из других регионов, – говорит генеральный директор АО АПК «Белореченский» Александр Кожевников – руководитель крупнейшего в Свердловской области производителя картофеля и овощей.

Но в этом сезоне, по мнению экспертов, хоть и не без трудностей, аграрии всё же проведут посевную «борщевого набора». А вот год до следующего сезона – это время, чтобы переориентировать отрасль на поставки из Азии, восточные партнеры дадут время на импортозамещение.

Подмосковная компания «Дока-Генные технологии» занимается производством в том числе и уральских сортов картофеля. Фото: Алексей Кунилов