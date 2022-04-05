Балансирующая стабильность

Уровень безработицы в Свердловской области с начала года вырос на 0,04%; в статусе безработных находятся менее 19 тысяч уральцев. Фото: Алексей Кунилов

Рынок труда на Среднем Урале пока не ощутил в полной мере последствий западных санкций. Уровень безработицы вырос незначительно. Массовых сокращений в компаниях и на предприятиях не наблюдается, часть из них даже продолжает набор кадров. Но расслабляться не стоит, предупреждают эксперты, прогнозируя, что уже через полгода, при сохранении существующих внешнеполитических трендов, ситуация может существенно измениться – и не в лучшую сторону. Поэтому уже сейчас представителям ряда специальностей следует задуматься об альтернативных сферах деятельности.

Непростой простой

По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, уровень регистрируемой безработицы в регионе с начала года вырос на 0,04%; в статусе безработных находятся менее 19 тысяч уральцев. Ни одно крупное предприятие пока не сообщало о планах сократить сотрудников, рассказал на пресс-конференции директор департамента Дмитрий Антонов.

Схожая ситуация и по малым и средним предприятиям (МСП), которые, как правило, очень восприимчивы к любым переменам. Численность работников МСП с 10 февраля по 10 марта сократилась на 530 человек – это 0,1% от общего числа сотрудников. При этом число таких организаций выросло почти на 2 тысячи, сообщает региональное управление Федеральной налоговой службы.

Как рассказала «Областной газете» руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова, в нынешней ситуации работодатели решили на время занять выжидательную позицию – они не увольняют сотрудников, но и не очень активно набирают новых:

- В силу нестабильной по причине санкций экономической обстановки около половины компаний, которые нуждаются в кадрах, приостанавливают активный наём персонала, открывая вакансии только тогда, когда это совсем критично. А треть организаций продолжает набирать сотрудников в прежнем режиме и даже усиливает эту работу. Такая ситуация во всех отраслях экономики. Большинство работодателей не увольняют людей, делая акцент на сохранение команды.

Некоторые предприятия переводят сотрудников в режим простоя, неполной занятости. В марте такую меру предприняли, например, в авиакомпании «Уральские авиалинии» из-за закрытия воздушного пространства европейских стран и ограничений на полёты на юг России. Всего в этом режим переведены более 1300 свердловчан. Согласно Трудовому кодексу, за простой, который возник по независящим от работодателя причинам, сотрудники должны получать не менее двух третей тарифной ставки или оклада.

Отложенный удар

Однако, предупреждают эксперты, столь благостная картина не может продолжаться долго, в конце концов последствия санкций «догонят» экономику региона. В Центре стратегических разработок (ЦСР) рассматривают два возможных сценария. Согласно первому, рынок труда ожидает долговременный спад. На протяжении нескольких лет уровень безработицы в России будет держаться на отметке в 6,4–6,5 процента. Согласно второй траектории развития, безработица на короткий период подскачет до 7,1–7,8 процента, и к концу 2022 года страна потеряет около 2 млн рабочих мест, но уже в следующем году начнётся восстановление рынка труда.

В Свердловской области, по прогнозам Дмитрия Антонова, рынок труда отреагирует на экономические санкции приблизительно через шесть-девять месяцев. Уровень безработицы может заметно подняться, это будет похоже на кризис во время пандемии. В 2020 году на биржу труда вынуждены были встать 120 тысяч свердловчан, но примерно через 1–1,5 года показатель вернулся к прежним значениям.

Также специалисты прогнозируют изменения структуры занятости. ЦСР опубликовал документ, где говорится об ожидании сокращения рабочих мест в группе отраслей, исчерпавших возможности по поддержанию докризисного уровня выпуска, или по разным причинам снизится востребованность выпускаемой продукции. В число пострадавших, вероятнее всего, войдут отрасли, столкнувшиеся с дефицитом импортных компонентов (автопром, бытовая техника), со сжатыми в результате санкций внешними рынками сбыта (металлургия, производство удобрений), с падением внутрироссийского спроса (изделия из дерева) и с ограничениями на фондирование из-за рубежа (e-commerce).

Поэтому сейчас тем, кто потенциально попадает в группу риска, следовало бы подумать о «запасном аэродроме». Сейчас для трудоустройства в регионе открыто 43 тысячи вакансий. По словам Анны Осиповой, наиболее востребованы у работодателей Среднего Урала такие специальности, как продавец-консультант, менеджер по продажам, инженер-проектировщик, программист и водитель. Есть в этом списке высококвалифицированные специальности, которые можно освоить в короткие сроки. Это значит, что даже те, кто сейчас лишился работы, сможет при желании быстро найти ей замену. К тому же для безработных, желающих пройти переобучение, есть специальные программы, которые проводятся Центрами занятости и финансируются Правительством России. В 2022 году на эти цели для Свердловской области выделено свыше 360 млн рублей.

Новые перспективы

Ряд отраслей в меняющейся ситуации, наоборот, покажет рост в связи с увеличением спроса на свою продукцию внутри России. Это те сферы, в которых наблюдается уход с рынка основных конкурентов (текстильное производство, IT), удорожание импортной продукции (одежда, товары для досуга) и остановка части зарубежных поставок в связи с санкциями (микроэлектроника, телеком-оборудование). А значит, вырастет и спрос на их специалистов.

Уже сейчас в управляющем звене востребованы кризис-менеджеры, говорят в HeadHunter Урал. Также в связи с ориентацией на импортозамещение набирают популярность у работодателей многие инженерные специальности, а также специалисты в IT-сфере.

На последних спрос особенно высок.

- Мы уже давно наблюдаем дефицит IT-специалистов на российском рынке. Он вызван и демографической ямой, и последствиями пандемии с её трендом на удалённую работу, в том числе на международные компании, и релокацией айтишников (переводом сотрудников на новое место жительства, связанный с деловыми целями компании. – Прим. ред.) в марте этого года, – рассказывает HR-директор компании Контур Александра Батина. Она уточняет, что сегодня её компании нужны специалисты, задействованные во всём производственном цикле: системные аналитики, дизайнеры и проектировщики интерфейсов, фронтенд- и бэкенд-разработчики, тестировщики, системные администраторы, менеджеры разработки и менеджеры проектов.

Нужны кадры и «Ростелекому». Как сообщили «ОГ» в пресс-службе компании, в отделения Свердловской области постоянно ведётся набор технических специалистов, для соискателей предусмотрена программа обучения для работы в телекоммуникационной сфере.

Дополнительной мотивацией для привлечения и удержания в IT-отрасли специалистов могут стать и меры поддержки со стороны государства. Теперь им положены льготная ипотека и отсрочка от армии.

Фото: Алексей Кунилов