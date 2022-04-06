В Екатеринбурге утвердили третью площадку под КРТ

КРТ позволит сделать большой шаг в решении проблем замены ветхого и аварийного жилья. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге определены границы третьей площадки в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Городские власти уже формируют положения договора об освоении территории в квартале улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской. Общая площадь участка под застройку составит более 36 тысяч "квадратов". Как отмечают в пресс-службе мэрии, жильцы 14 домов единогласно проголосовали за включение в программу КРТ.

"В интересах людей и защиты их прав муниципалитет будет контролировать прохождение всех этапов процесса включения в КРТ в рамках действующего законодательства", — подчеркнул замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Напомним, пионерами КРТ в столице Урала стали кварталы улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана и улицы Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского. В этом месяце состоится первый аукцион, победитель которого соберёт необходимые документы и получит разрешения. Расселение должно стартовать через полгода.

Добавим, в начале года стало известно, что в 2022 году в зону КРТ могут попасть не менее пяти площадок уральской столицы.

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