Заявление "Ашана" об уходе с российского рынка оказалось фейком

Гендиректор "Ашана" подтвердил намерение продолжать работу на территории РФ. Фото: Павел Ворожцов

Украинское представительство торговой сети "Ашан" распространило информацию о прекращении работы французского ритейлера в России. Сведения оказались недостоверными, сообщает портал войнасфейками.рф.

"Опасаться, что французский ритейлер покинет российский рынок, не стоит. На официальном сайте Auchan последний релиз опубликован 27 марта, где компания заверяет, что продолжит работу в РФ, даже несмотря на изменившиеся рыночные обстоятельства и давление", — отметили создатели проекта по борьбе с ложной информацией.

В подтверждение своих слов разоблачители фейков привели цитату генерального директора "Ашана" Ива Клода. Он отметил, что для руководства компании самое главное — сохранить сотрудников и продолжать кормить население России и Украины. "У нас никогда не было другой цели", — заявил Ив Клод.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон встретился с 15 главами французских компаний и обсудил с ними продолжение партнёрских отношений с Россией.