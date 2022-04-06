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Общество
6 апреля 2022, 14:33

Заявление "Ашана" об уходе с российского рынка оказалось фейком

  Юлия Пастух
Ашан

Гендиректор "Ашана" подтвердил намерение продолжать работу на территории РФ. Фото: Павел Ворожцов

Украинское представительство торговой сети "Ашан" распространило информацию о прекращении работы французского ритейлера в России. Сведения оказались недостоверными, сообщает портал войнасфейками.рф.

"Опасаться, что французский ритейлер покинет российский рынок, не стоит. На официальном сайте Auchan последний релиз опубликован 27 марта, где компания заверяет, что продолжит работу в РФ, даже несмотря на изменившиеся рыночные обстоятельства и давление", — отметили создатели проекта по борьбе с ложной информацией.

В подтверждение своих слов разоблачители фейков привели цитату генерального директора "Ашана" Ива Клода. Он отметил, что для руководства компании самое главное — сохранить сотрудников и продолжать кормить население России и Украины. "У нас никогда не было другой цели", — заявил Ив Клод.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон встретился с 15 главами французских компаний и обсудил с ними продолжение партнёрских отношений с Россией.

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Сегодня огромный объём непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации.

Областная газета Свердловской области

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