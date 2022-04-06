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6 апреля 2022, 15:04

В Свердловской области ожидается мокрый снег и шквалистый ветер 7 апреля

мокрый снег

Пешеходам следует передвигаться не спеша и смотреть под ноги, так как снег может скрывать неровности и ямы. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, мокрый снег и гололедица. Непогода обрушится на регион 7 апреля.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности. Если сильный ветер застал вас на улице, стоит отойти подальше от построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи. Угрозу жизни и здоровью также могут представлять элементы кровли и стёкол, сорванные ветром.

В период непогоды следует воздержаться от турпоходов и дальних поездок на личном автотранспорте. Водителям важно быть максимально внимательными, соблюдать правила дорожного движения, не парковаться у рекламных щитов и деревьев. Пешеходам следует передвигаться не спеша и смотреть под ноги, так как снег может скрывать неровности и ямы.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщать по номерам 101 или 112.

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Областная газета Свердловской области

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