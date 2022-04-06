Умер Владимир Жириновский

Володин объявил о кончине Жириновского на заседании Государственной думы. Фото: пресс-служба Кремля

Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он написал в своём telegram-канале: "После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел".

Вячеслав Володин отметил, что Владимир Жириновский всегда был в гуще событий.

"Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Для нас всех — это невосполнимая потеря", — добавил председатель Госдумы РФ.

Володин объявил о кончине Жириновского на заседании Государственной думы. Заседание прервано. Объявлена минута молчания.

"Владимир Жириновский был ярким политиком и настоящим патриотом. Царствие Небесное", — написал в своём telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Напомним, 25 марта появилось сообщение о смерти Жириновского. Тогда Володин опроверг информацию и заявил, что состояние лидера либерально-демократической партии России тяжёлое.